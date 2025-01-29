¡Ú¿·´©¡ÛÆ©ÀÏ´µ¼Ô¤ÎÉ×¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿ËÙÀî·Ã»Ò»á¤¬Ì·½â¤À¤é¤±¤ÎÆ©ÀÏ°åÎÅ¸½¾ì¤òÊâ¤¯¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÆ©ÀÏ¤ò»ß¤á¤¿Æü¡Ù¤Ê¤É4ºý
¡¡1·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤µ¤¬Â³¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤Î¤Ê¤«¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·´©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¥ß¥³¤Î¤è¤í¤è¤íÍÜÀ¸Æüµ¡ÙËÌÂçÏ©¸ø»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¿1870±ß
¡¡¥¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï½Ñ¸å¤Î²½³ØÎÅË¡¤ÎÉûºîÍÑ¤Çº¬¤³¤½¤®ÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£³¬ÃÊ¤ÏÅÐ»³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¡£ÊÔ½¸¼Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿°ËÇ½Ãé·É¤ÎËüÊâ·×¤äÆìÄ·¤Ó¤Ç¡¢ÂÎÎÏ²óÉü¤ËÎå¤à¡£¤³¤Î´Ö¤ËÊì¾å¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡£ÊÔ½¸¼Ô2¿Í¤Ë¤·¤Ö¤·¤ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»Å¾å¤²¤ÎÁô´ä»³ÅÐ»³¸å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¡£¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿»þ¤òµá¤á¤Æ¡Ù¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤è¤ê¡¢¤Ï¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ØÆ©ÀÏ¤ò»ß¤á¤¿Æü¡ÙËÙÀîØª»Ò¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿1980±ß
¡¡ÂçÂð¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¤Î¾ì¤ËÃø¼Ô¤ÏÆ©ÀÏÃæ¤ÎÉ×¡ÊNHK¤ÎÉÒÏÓÀ©ºî¼Ô¡¦ÎÓ¿·»á¡Ë¤Î¸µ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£É×¤Ï¼ÂÊì¤«¤é¤Î°Ü¿¢¿Õ¤Ç9Ç¯¤Î¾®¹¯¾õÂÖ¤òÆÀ¤ë¤â2016Ç¯Æ©ÀÏºÆ³«¡¢ÍâÇ¯ÀÂµî¡£É×ÉØ¤ÎÆ®ÉÂ¡õ°¦¾ðÊª¸ì¤¬Á°È¾¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÌ·½â¤À¤é¤±¤ÎÆ©ÀÏ°åÎÅ¸½¾ì¤òÊâ¤¯¡£Ê¢ËìÆ©ÀÏ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤·Æñ¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤½¤ÎÉÂ±¡¤òÈò¤±¤¿¡£¿¼¤¤²ùº¨¤ò´¶¤¸¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ØºâÉÛ¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¸¶ÅÄ¤Ò¹á¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¿781±ß
¡¡È¯³Ð¤·¤¿¥À¥ó¥Ê¤ÎÌµ¼«³Ð¤Ê¥ê¥ÜÊ§¤¤¡Ê¡á¹â¶âÍø¤Î¼Ú¶â¡Ë¡¢¶âÍ»¾¦ºà¤Ê¤É¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤ÃËÃ£¤Î°ìÚ¼Àé¶â¤ÎÌ´¡¢1±ß¤âÃù¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥é¥µ¡¼½÷ÀÃ£¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑÃÏ¹ö¤Ê¤É¡¢Ãîâ×¤Ç¤Ï¤ª¶â¤Ë¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î·²Áü¾®Àâ¤Ç¡¢Ä»â×¤Ç¤Ï¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤¬Î¹¤¹¤ë¥ê¥ì¡¼¾®Àâ¤À¡£¥´¥¯¥´¥¯ÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¿ÍÊª¤Ë¤âÃø¼Ô¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¾®Àâ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¡£
¡Ø¤È¤¤É¤¡¢µþÅÔ¿Í¡£¡Ù±Ê¹¾Ï¯¡¿¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¿682±ß
¡¡µþÅÔ¤Ë¤â²È¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃã¤ÎÅò¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡£Ä®²È¤òÇã¤¤¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ²þÁõ¡£·î¤Ë7Æü¤«¤é10Æü¤Û¤ÉÂÚºß¤·¡¢Ä®Ì¾¤òµ¤¹¥Û¡¼¥í¡¼¤Î´ÇÈÄ¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢µþÅÔ¤¬¥Ñ¥ó¤Î³¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢³¹Êâ¤¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÌû¤·¤à¡£¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¾À¸¤¬¡£Ëþ·î¤Î³ûÀî¤ÎÅÚ¼ê¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡£ÄÌ¤¤µþÅÔ¿Í¤ò¤ä¤á¡¢Äê½»¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Î¤À¡£ÌîºÚ¤ÈÆ¦Éå¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿²¹¿å¤æ¤«¤ê
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯2·î6Æü¹æ