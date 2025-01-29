Á´¹ñ¤ÇÁý²ÃÃæ¡Ö¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¡Ä³Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡É¤ä¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤â¡ÚTHE TIME,¡Û
º£¡¢¹»¼Ë¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ë³Ø¹»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤äÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´¹ñ¤ÇÁý²ÃÃæ¡Ö¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¡Ä³Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡É¤ä¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤â¡ÚTHE TIME,¡Û
À©Éþ¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É
ºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö±ºÏÂ³Ø±¡¹â¹»¡×¡£
Ä«7»þÈ¾¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ÎÅþÃå¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾º¹ß¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ù¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¡¢ÄÒ¤±¥µ¡¼¥â¥ó¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ«Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
Â¾¤Ë¤â¡ÖÄ«5»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¡×¤È¥«¥Ã¥×½Õ±«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë½÷»Ò¤Ê¤É¡¢²È¤¬±ó¤¤À¸ÅÌ¤äÄ«Îý½ª¤ï¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤òµá¤á¤ÆÂ³¡¹¤ÈÅ¹Æâ¤Ø¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò¡ÖËèÄ«°û¤à¤Î¤¬Æü²Ý¡×¤È¤¤¤¦½÷»Ò¤â¡ª
Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¡¢°û¤ßÊª¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¡¢¡È¹ØÇã¡É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ä·¤²¼¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤â¡ª
³Ø¹»¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ò¤ä»¨»ï¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥»¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ù¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀ©Éþ¤äÈþ½Ñ¤Î²èºà¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¹»¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿8»þ35Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤¬Å¹¤ÎÈâ¤òÊÄ¤á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼ø¶È³«»Ï3Ê¬Á°¤ËÈâ¤òÊÄ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡É¤Ç¡¢¼ø¶È¤ËÀ¸ÅÌ¤¬ÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¼¡©¡Ö¸½¶âNG¡ª¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡×
¼ø¶È½ªÎ»¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Å¹¤ÎÈâ¤¬ºÆ¤Ó³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
10Ê¬´Ö¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤â¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÂ³¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡Ä¡ÖSuica¡£¸½¶â»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¡Ê½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ë¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
12»þ²á¤®¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¼ø¶ÈÃæ¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬¡ª
¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÏÍøÍÑOK¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÈªÀèÀ¸¡Ê¿ô³ØÃ´Åö¡Ë¡§
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Àè¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¤Ç¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤´¤á¤ó¤Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Êü²Ý¸å¤Î¤Ò¤È»þ¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÃëµÙ¤ß¡£¤¹¤Ç¤ËÈâ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îó¤¬¡ª
¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹Æâ¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥´¥ë¥ÕÉô2Ç¯¤ÎÃË»Ò¡£
Æù¤Þ¤ó¡¢¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ó¤Ë¤ªÃã¤È°»¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ªÃë¤´ÈÓ¤ËÌ¿¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
Å¹³°¤Ë¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸3Âæ¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥È¤â4Âæ´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÌ£Á¹½Á¤ä¥é¡¼¥á¥ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â¡£
Í¼Êý4»þ30Ê¬¡£Êü²Ý¸å¤Ç¤âÅ¹Æâ¤Ï¤Þ¤ÀÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î½÷»Ò5¿ÍÁÈ¤Ï¡ÖÉô³èµ¢¤ê¤â¤Û¤ÜËèÆüÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥¤¥¹¤È¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿½÷»Ò2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è
¤È¤³¤í¤«¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÂçºåÉÜÎ©ºùÄÍ¹â¹»¡×¡ÊÂçºå¡¦ËÃæ»Ô¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ØY¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡£
¥é¥ó¥Á¤Î»þ´Ö¤ËÀ¸ÅÌ¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥È¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¡È¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤¹¡É¥Ç¥ê¾¦ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Ç¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬¡Ä¡ª
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬²ñ·×»þ¤Ë¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
Å¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¡§
¡Ö¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÍ¥¾¡¤ò³Ø¹»¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò¡×
2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ç¤â¡Ö6¡×¤ÎÌÜ¤¬½Ð¤¿¤é·ÊÉÊ¥²¥Ã¥È¡ª
Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÍ¥¾¡¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹ÉôÉôÄ¹¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡§
¡Öº£Æü¤ÎÄ«ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
ÃÏ¸µÌ©Ãå¤Ê¤é¤Ì¡¢³Ø¹»Ì©Ãå¡£¡È¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Ë¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤»þ¤ò³Ú¤·¤à¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¡ÈÌ¾±éµ»¡É¤Ç¼«ÀâÅ¸³«
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¹ØÇã¡ÉÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¡¢¹â¹»¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
THE TIME,1·î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾¾´ÝÍ§µª¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤«Çã¤¨¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊØÍø¤¹¤®¤Æ¤¤¤«¤ó¤È»×¤¦¡×¤È¡ÈÆñ¿§¡É¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê51¡Ë¡£
¿§¡¹»ö¾ð¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÍÁ³¡È¤·¤ï¤¬¤ìÀ¼¡É¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¹â¹»¤ÎÁ°¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¡£¡Ö¹»Æâ¤Ç±Ä¶È¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹»Æâ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¥¥Ä¥¤¤ó¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¾¾´Ý¤µ¤ó¤ä±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤¬¤¤ç¤È¤ó¤È¤¹¤ëÃæ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÎÁ°¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ÈÏÃ¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯1·î27ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¥À¥¤¥¹,
Ï·¸å,
»ûÅÄ²°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤