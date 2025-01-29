¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤¬·èÄêÅª¤Ë¡ª¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ø´ø´±¡Öº£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£28Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2015Ç¯4·î¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»170»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2019Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£¤·¤«¤·¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£Ç¯6·îËö¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¡£²¤½£³ÆÃÏ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤è¤ê¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î¤ËÆþ¤ë¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂ¦¤âÊü½Ð¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¼«¿È¤â¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤Îµ¢´Ô¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÈà¤Ï¤Þ¤À¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤½¤ì¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÃÙ¤¯¤È¤âº£µ¨½ªÎ»¸å¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤Ïº£¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë³°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2015Ç¯4·î¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»170»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2019Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£¤·¤«¤·¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÈà¤Ï¤Þ¤À¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤½¤ì¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÃÙ¤¯¤È¤âº£µ¨½ªÎ»¸å¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤Ïº£¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë³°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£