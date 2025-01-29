¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡× ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡ÄÀäË¾¤«¤é´õË¾¤Ø¶¦¤ËÊâ¤ó¤À¡Èº²¤Î²Î¡É¡Ú¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Û
¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¤«¤é30Ç¯¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÌ¾¼Â¤È¶¦¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Èº²¤Î²Î¡É¡£ÈïºÒ¤·¤¿³¹¤È¥¯¥é¥Ö¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ²Î¤¦¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¤À¡£
¿ÌºÒ¤ÎÆü¤ËËë³«¤
1995Ç¯1·î17Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÆîÉô¤Çµ¯¤¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡£ÄÉÅé¤ÎÆü¤ÎÆ±»þ¹ï¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉðÆ£²Åµª¡§
Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¿À¸Í¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤ÆµÏ¿¤·¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ7¡£6,434¿Í¤ÎÌ¿¤ÈÆü¾ï¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¿ÌºÒ¤ÎÆü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÆü¤ËËë³«¤¤ò¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð1·î17Æü¤Ë¥Á¡¼¥àÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ¤ÎÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þ²¬»³¤ËÆ¨¤ì¡¢¤¤¤¶¿À¸Í¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
±ÊÅç¾¼¹À»á¤Î²ÃÆþ
Åö»þ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏJFL¡ÊJ¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾º³Ê¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¯¶ì¤·¤¤¡£
»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î±ÊÅç¾¼¹À»á¡£
¿À¸Í½Ð¿È¤Î±ÊÅç»á¤ËÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢²¿¤¬±ÊÅç»á¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤«¡£
±ÊÅç¾¼¹À»á¡§
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÈïºÒ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÅ±Âà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¿¡£
±ÊÅç»á¤Î²ÃÆþ¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬¤¯¤ë¡£¿ÌºÒ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¯¥é¥Ö¤ÏÈá´ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌö¿Ê¤Ï¿À¸Í¤Î³¹¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
»þ¤ò·Ð¤Æ¿ÌºÒ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2005Ç¯¡¢³¹¤ÏÃå¼Â¤ËÉü¶½¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏJ2¤Ë¹ß³Ê¡£
¤½¤ó¤Ê¼º°Õ¤Î¾õ¶·¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀ¥¸Í¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
À¥¸Í¾Ê¸ã¤µ¤ó¡§
¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä»ÔÌ±¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Áª¼ê¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£Áª¼ê¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¶Ê¤òºî¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áª¼ê¤ËÂ£¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤½¤Î¡Èº²¤Î²Î¡É¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íâ2006Ç¯¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇJ1¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢¤³¤Î¡Èº²¤Î²Î¡É¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§
²¿½½Ç¯¸å¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤é¤¬²Î¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤³¤Î²Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î³¹¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¡Ö¿ÍÀ¸»¾²Î¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¤²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
Áª¼ê¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò·Ò¤²¤ë¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¶Ð¤á¤Æ25Ç¯¤Î¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡¡
¼Ç±Ñ¹¬¤µ¤ó¡§
¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ç¿ÌºÒ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¿À¸Í»¾²Î¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î¡£
ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢³¹¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Ë¡¢¡Ö¿À¸Í»¿²Î¡×¤È¶¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀäË¾¤«¤é´õË¾¤Ø¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤À¡Èº²¤Î²Î¡É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï2024Ç¯¡¢¸«»ö¤ËJ¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¡Öthe No.1 Club in Asia ¡Á°ìÃ×ÃÄ·ë¡Á¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÌö¿Ê¤¹¤ë¡£