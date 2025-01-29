¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¿û¸¶¾®½Õ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤éºÆ½¸·ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È12¿Í¡½¡½¿û¸¶¾®½Õ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢µÙÆü²ÝÄ¹¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢ ELLY¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¡¢¿¿ÊÉÅáµÁ¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢ÀÐÌîÍý»Ò¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¡Ê1Ëç¤º¤Ä¡Ë
¡¡2023Ç¯½©¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¸¶ºî¡§»ÍÍÕÍ¼¥È¡¢Ì¡²è¡§¾®ÀîÎ¼¡Ë¡£»°¹ñ»þÂå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¡Ê¤·¤ç¤«¤Ä¡¦¤³¤¦¤á¤¤¡¿¸þ°æ¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤ÇÅ¾À¸¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦·î¸«±Ñ»Ò¡Ê¤Ä¤¤ß¡¦¤¨¤¤¤³¡¿¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¹ª¤ß¤Ê·×Î¬¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯ÀÚ¤êÊø¤·À®¸ù¤ËÆ³¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¡¢¾åÇòÀÐ¤Î¤Û¤«¡¢¹¦ÌÀ¤Î¼ç·¯¡¦ÎÈ÷Ìò¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡£¸½Âå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¹¦ÌÀ¤È°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ëBB¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¾®ÎÓÌò¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤â¥É¥é¥Þ¤«¤é°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë»°¹ñ»þÂå¤Î¹¦ÌÀºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦»ÊÇÏØô¤ÎËöêã¡¦»ÊÇÏ½á¡Ê¤·¤Ð¡¦¤¸¤å¤ó¡ËÌò¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤È¤½¤ÎËå¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦shin¡Ê¤·¤ó¡ËÌò¤Ç»í±©¤¬»²²Ã¡£¹¦ÌÀ¤È±Ñ»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢KEY TIME¡¢SSS¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢V-EX¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦²»³Ú¥Ð¥È¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¥¢¥ï¡¼¥º2025¡Û¡£9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤Î»²Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦¡¢¥Õ¥§¥¹±Ç²è¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤Ë¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥ß¥¢À¾É½¡Ê¤ß¤¢¡¦¤¤¤ê¤ª¤â¤Æ¡ËÌò¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤ÏËÜºî¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¹¦ÌÀ¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¼ã¤Å·ºÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼KABEÂÀ¿Í¡Ê¤«¤Ù¡¦¤¿¤¤¤¸¤ó¡ËÌò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï!?
¡¡±Ñ»Ò¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖAZALEA¡Ê¤¢¤¶¤ê¤¨¡Ë¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µ×±ó¼·³¤¡Ê¤¯¤ª¤ó¡¦¤Ê¤Ê¤ß¡ËÌò¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Ç¶È³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Á°±à¥±¥¤¥¸¡Ê¤Þ¤¨¤¾¤Î¡¦¤±¤¤¤¸¡ËÌò¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖJET JACKET¡Ê¤¸¤§¤Ã¤È¤¸¤ã¤±¤Ã¤È¡Ë¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦RYOÌò¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·¶Ê¤òÈäÏª¡£KABEÂÀ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ÀÖÅÆÇÏ¥«¥ó¥Õ¡¼¡Ê¤»¤¤È¤Ð¡¦¤«¤ó¤Õ¡¼¡ËÌò¤ÎELLY¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤é¤Î³èÌö¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆîË¼¡Ê¤Ê¤ó¤Ü¤¦¡ËÌò¤ÎµÙÆü²ÝÄ¹¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Åì»³¡Ê¤Ò¤¬¤·¤ä¤Þ¡ËÌò¤ÎÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡£ÎÈ÷¤ÎµÁ·»Äï¡¦´Ø±©Ìò¤ÎËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢Ä¥ÈôÌò¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÔ¶Ê²È¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥ÉÌò¤ÎÄ¹²¬Î¼²ð¡£¹¦ÌÀ¤ÎÌ©Äå¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥á¥¬¥Í½÷»ÒÌò¤ÎÀÐÌîÍý»Ò¤âÂ³Åê¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËµÜÀ¤¡¢´Ø¸ý¡¢¿¹ºê¡¢ELLY¡¢ÀÐºê¡¢Ä¹²¬¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³µÍ×
ÆüÄø¡§2·î22Æü¡¡¸á¸å5»þ³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ³«±é
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§8888±ß
½Ð±é¼Ô¡§¸þ°æÍý¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢ELLY¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¡¢&TEAM¡¢DEAN FUJIOKA¡¢¤Û¤«
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¡Ê1Ëç¤º¤Ä¡Ë
¡¡2023Ç¯½©¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿å10¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¸¶ºî¡§»ÍÍÕÍ¼¥È¡¢Ì¡²è¡§¾®ÀîÎ¼¡Ë¡£»°¹ñ»þÂå¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¡Ê¤·¤ç¤«¤Ä¡¦¤³¤¦¤á¤¤¡¿¸þ°æ¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¼ã¤«¤ê¤·»Ñ¤ÇÅ¾À¸¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦·î¸«±Ñ»Ò¡Ê¤Ä¤¤ß¡¦¤¨¤¤¤³¡¿¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¹ª¤ß¤Ê·×Î¬¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯ÀÚ¤êÊø¤·À®¸ù¤ËÆ³¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢KEY TIME¡¢SSS¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢V-EX¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦²»³Ú¥Ð¥È¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¥¢¥ï¡¼¥º2025¡Û¡£9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤Î»²Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦¡¢¥Õ¥§¥¹±Ç²è¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤Ë¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥ß¥¢À¾É½¡Ê¤ß¤¢¡¦¤¤¤ê¤ª¤â¤Æ¡ËÌò¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤ÏËÜºî¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¹¦ÌÀ¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¼ã¤Å·ºÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼KABEÂÀ¿Í¡Ê¤«¤Ù¡¦¤¿¤¤¤¸¤ó¡ËÌò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï!?
¡¡±Ñ»Ò¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖAZALEA¡Ê¤¢¤¶¤ê¤¨¡Ë¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µ×±ó¼·³¤¡Ê¤¯¤ª¤ó¡¦¤Ê¤Ê¤ß¡ËÌò¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Ç¶È³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Á°±à¥±¥¤¥¸¡Ê¤Þ¤¨¤¾¤Î¡¦¤±¤¤¤¸¡ËÌò¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖJET JACKET¡Ê¤¸¤§¤Ã¤È¤¸¤ã¤±¤Ã¤È¡Ë¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦RYOÌò¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·¶Ê¤òÈäÏª¡£KABEÂÀ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ÀÖÅÆÇÏ¥«¥ó¥Õ¡¼¡Ê¤»¤¤È¤Ð¡¦¤«¤ó¤Õ¡¼¡ËÌò¤ÎELLY¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤é¤Î³èÌö¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÆîË¼¡Ê¤Ê¤ó¤Ü¤¦¡ËÌò¤ÎµÙÆü²ÝÄ¹¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Åì»³¡Ê¤Ò¤¬¤·¤ä¤Þ¡ËÌò¤ÎÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡£ÎÈ÷¤ÎµÁ·»Äï¡¦´Ø±©Ìò¤ÎËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢Ä¥ÈôÌò¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÔ¶Ê²È¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥ÉÌò¤ÎÄ¹²¬Î¼²ð¡£¹¦ÌÀ¤ÎÌ©Äå¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥á¥¬¥Í½÷»ÒÌò¤ÎÀÐÌîÍý»Ò¤âÂ³Åê¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËµÜÀ¤¡¢´Ø¸ý¡¢¿¹ºê¡¢ELLY¡¢ÀÐºê¡¢Ä¹²¬¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³µÍ×
ÆüÄø¡§2·î22Æü¡¡¸á¸å5»þ³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ³«±é
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§8888±ß
½Ð±é¼Ô¡§¸þ°æÍý¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢ELLY¡¢Ä¹²¬Î¼²ð¡¢&TEAM¡¢DEAN FUJIOKA¡¢¤Û¤«