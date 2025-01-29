¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡© ¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ ÀÐ¸ÍÍ¡»á¤¬ÆÀ¤¿³Î¿®
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½ªÎ»¤ÏÍâ28Æü¤Î¸áÁ°2»þ23Ê¬¤È¤¤¤¦Ä¶°ÛÎã¤Î10»þ´Ö23Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ï191ÇÞÂÎ¡¢437¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¡¢²ÅÇ¼²ñÄ¹¤È¹Á¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü»ÞÁêÃÌÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ó¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÏÀ»á¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤¢¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î°¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ðºþ¿·¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Í¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¡Ø¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¯¤ä¤ë¡Ù¤È²ñ¿©¤Ê¤É¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñ¿©¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢ÀÐ¸Í»á¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó·Á¼°¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡£2¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Â¾Êý¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡¢º£²ó¤Î±ó°ø¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤Î½è¶ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ø¿·À¸¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë