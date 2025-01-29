¡Ú¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÅÅÆ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡Û¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹
¥¤¥ó¥´¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥ÈÈ¯
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¿·¤·¤¤MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿½é¤ÎÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡¢PPC¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥³¥ó¥Ð¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¿··¿A5¤ª¤è¤ÓQ5¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¿·¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ß¤ë¡¡Á´140Ëç
PTG¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢BAS¡Ê¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¼°¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢48¥Ü¥ë¥È¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·Ú²÷´¶¤òÆ±»þ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹¡£
´°Á´¤ËÏ¢·ë¤Þ¤¿¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤¬²ÄÇ½¤ÊPTG¤Ï¡¢Åý¹ç·¿¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÈÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉôÊ¬Åª¤ÊÅÅÆ°Áö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈà¤é¤Ï¤¤¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£AGµ»½Ñ³«È¯Ã´Åö¼èÄùÌò ¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ö¡¼¥³
¡Ö¿·¤·¤¤MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢PPC¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¹â¸úÎ¨¤ÊÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
MHEV¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ÉôÊ¬Åª¤ÊÅÅÆ°Áö¹Ô¤äÅÅÆ°¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢ÂçÉý¤Ê¸úÎ¨À¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢¿··¿A5¤ª¤è¤ÓQ5¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Åý¹ç·¿¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤È±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤PTG¡¢¤½¤·¤Æ48¥Ü¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈBAS¤À¡£48¥Ü¥ë¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ï±ÕÎäÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ°ºî¾ò·ï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MHEV¥×¥é¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢PPC¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÁ°ÎØ¶îÆ°¤ª¤è¤Ó¥¯¥ï¥È¥í»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤äÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿±ÕÎäÊý¼°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Å¾¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê½ÐÎÏ¤È¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·¤·¤¤MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢ÅÅÆ°¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤äÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢ÀÇ½¤È½ÓÉÒÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢A5 2.0TDI¡Ê150kW¡¢Á°ÎØ¶îÆ°/¥¯¥ï¥È¥í»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤Ç10g/km¡¢¤Þ¤¿¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿3.0TFSI¡Ê270kW¡¢¥¯¥ï¥È¥í»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç17g/km¤ÎÇ³ÎÁÀáÌó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊWLTP¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¡£
PTG¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡§ÄÉ²Ã¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¶îÆ°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä
MHEV¥×¥é¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
PTG¤Ï¤³¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯ÎÏ¤ÊÅÅÆ°¶îÆ°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿MHEV¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹¡£
½¾Íè¤ÎMHEV¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¼°¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢PTG¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÎÏ¼´¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Åý¹ç·¿¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ºÇÂç24ps¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶îÆ°¤Ë¶¡µë¡£
¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÎÏ¤Ç¡¢ºÇÂç230Nm¤Î¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¼ÖÎ¾»ÏÆ°»þ¤«¤é¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£PTG¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢3.6:1¤Î¥®¥¢Èæ¤ÇÆ°ºî¤·¡¢MHEV¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ºÇ¹â140km/h¤ÎÂ®ÅÙ¤Þ¤ÇPTG¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î¸úÎ¨²½¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ°è¤ËÆþ¤ë¤È¡¢PTG¤ÏÆâÂ¢¤Î¥É¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò²ð¤·¤Æ¶îÆ°·Ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£
PTG¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó21kg¤Ç¡¢½ÐÎÏ¥·¥ã¥Õ¥È¤ÇºÇÂç5550²óÅ¾/Ê¬¤ËÃ£¤·¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¶îÆ°¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢130¡Á140km/h¤ÎÂ®ÅÙ¤ËÂÐ±þ¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó½ÐÎÏÉô¤ÈÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÅý¹ç¤ò¡¢´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÖÎ¾¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÎÀ©ÌóÈÏ°ÏÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼þÊÕÉôÉÊ¤ËºÇ¾®¸Â¤ÎÊÑ¹¹¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢PTG¤¬È¯´ø¤¹¤ë18kW¤Î¶îÆ°ÎÏ¡¢ºÇÂç25kW¤Î²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¼Ö¼´¤Î½ÐÎÏ¤ËÄ¾ÀÜÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢PTG¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¤È¥¯¥ï¥È¥í»ÍÎØ¶îÆ°¤ÎÎ¾¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥â¥¸¥å¥é¡¼Êý¼°¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â¤¤²÷Å¬À¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥¯¡¢ÅÅÎ®¡¢¥â¡¼¥¿¡¼²óÅ¾¿ô¤òÀµ³Î¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÆ°²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤«¤é¥×¥é¥¹75ÅÙ¤À¡£ÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼þ¤ê¤òÊ¤¤¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¹â½¸ÀÑ¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤âÎäµÑ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÎäµÑ²óÏ©¤Ï¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Àß·×¤Î¤¿¤á¤ËÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀÇ½¥Ñ¥ï¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Æâ¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤Î¼þÊÕ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ãæ´Ö²óÏ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤â¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤ÄÇ®¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ò½Å»ë¤·¤¿³«È¯
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¾Íè¤Î¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆMHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè1À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×µ¡Ç½¤ä¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ää¼Ö»þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¡¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄä»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÆÀÁö¹Ô¡¢12¥Ü¥ë¥È¤Þ¤¿¤Ï48¥Ü¥ë¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹¡£
¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÅÅÆ°²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¦¼ç¤ÊÍøÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×µ¡Ç½¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ë²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÂÆÀÁö¹Ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¡¢ÅÅÆ°Ãó¼Ö¤äÄãÂ®Áö¹Ô»þ¤ÎÉôÊ¬Åª¤ÊÅÅÆ°Áö¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅÅÆ°¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀÇ½¸þ¾å¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´ÅÅÆ°Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÔ»ÔÆâ¤òÄãÂ®¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¹Ù³°¤Ç¤Î½ÂÂÚÃæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯ºÝ¤Ê¤É¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄ¹¤¤»þ´ÖÄä»ß¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¤ÇºÑ¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PTG¤¬ÄãÂ®»þ¤Ç¤âºÇÂç230Nm¤Î¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Î±þÅúÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÃ¤Ë½ÐÈ¯Ä¾¸å¤Î¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ÃÂ®¤¬¸²Ãø¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
0km/h¡ÁºÇ¹â140km/h¤ÎÂ®ÅÙ°è¤Ç¤Ï¡¢PTG¤¬ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢MHEV¥×¥é¥¹¤ÏºÇÂç18kW¤ÎÄÉ²ÃÅÅÎÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÆ°ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÂ®ÅÙ°è¤«¤é¼ÖÎ¾¤¬Ää»ß¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤òÄÌ¤¸¤ÆPTG¤ÏºÇÂç25kW¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²óÀ¸¤¹¤ë¡£
Åý¹ç·¿¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÏËà»¤¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¤ÈºÇÅ¬¤Ê²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÅÅÆ°¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢MHEV¥×¥é¥¹¤Ï¿®¹æÂÔ¤Á¤Ê¤ÉÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ßÃæ¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºîÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
BAS¡Ê¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¼°¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢iBRS¡ÊÅý¹ç¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡§ÍýÁÛÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢BAS¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¡£
¥Ù¥ë¥È¶îÆ°¤Ï¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ²»¶ÁÌÌ¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤ò¤è¤êÁá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³Èñ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê»ÏÆ°¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢BAS¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ßÃæ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²ó¼ý¤·¡¢ºÆ»ÏÆ°»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢LFP¡Ê¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1.7kWh¡ÊÁíÍÆÎÌ¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë37Ah¤ÎÍÆÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂçÊüÅÅ½ÐÎÏ¤Ï24kW¤À¡£¶¡µëÇ½ÎÏ¶·¤ä¡¢½ÐÎÏ¡¢¥È¥ë¥¯¤ÎÍ×·ï¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï25ÅÙ¤«¤é60ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇºÇÅ¬¤Ê¾ò·ï¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÄã²¹¿åÎä²óÏ©¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ËLFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
iBRS¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢iBRS¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¡³£¼°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤è¤ë¸ºÂ®¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¤ßµ¡³£¼°¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©¸æÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿MHEV¥×¥é¥¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎSoC¡Ê½¼ÅÅÎ¨¡Ë¤¬50¡Á60¡ó¤Ç¤¢¤ë¾õÂÖ¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎSoC¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¹â¤¤ÅÅÎ®¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸Ãæ¤Ë¹â¤¤ÅÅÎ®¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ÎMHEV¥×¥é¥¹¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÅÅÆ°Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÇÁá¤¯ÊüÅÅ¡¦½¼ÅÅ¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡§MHEV¥×¥é¥¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¶îÆ°ÍÑ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¡¢À©¸æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÆ°ºî¾õÂÖ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢PTG¡¢BAS¤ÎºÇÅ¬¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤ò¼Â¸½¡£Æ±ÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇÅ¬¤Ê»ÈÍÑ¾ò·ï¤ä¡¢¶îÆ°¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥È¥ë¥¯¤ÎºÇÅ¬ÃÍ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¾õÂÖ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºîÆ°¤¹¤ë¡£ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÅÅÆ°¶îÆ°ÁõÃÖ¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ï¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤ä¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºîÎÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¡ÖD¡×¤Ç¤Ï¡¢PTG¤Ë¤è¤ëºÇÂç18 kW¤ÎÄÉ²ÃÅÅÎÏ¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÌó80¡ó°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó»þ¤Ë¤Î¤ßÈ¯À¸¡£
°ìÊý¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¡ÖS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ßÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é18kW¤ÎÄÉ²ÃÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£D¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹Ù³°¤ÎÆ»Ï©¤òÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç°ìÄêÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢PTG¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÎÅÅÎÏÂ»¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢85km/h°Ê¾å¤ÇPTG¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·S¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂçµöÍÆ²óÅ¾¿ô¤¬5550rpm¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢PTG¤Ï¾ï¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
D¥â¡¼¥É¤ÈS¥â¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë48¥Ü¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢D¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑSoC¤¬50¡Á55¡ó¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÉôÊ¬Åª¤ÊÅÅÆ°Áö¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢¤³¤ÎSoC¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ä»Ô³¹ÃÏ¤ËÆþ¤ëºÝ¤Î¡¢²º¤ä¤«¤ÇÄ¹¤á¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢Â¿¤¯Ãß¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
S¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¤òÌó70¡ó¤ËÀßÄê¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¯¤Æ¶¯¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢PTG¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥È¥ë¥¯¤ò½Ö»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤¬¤è¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÉé²Ù¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤¬¤è¤ê½ÓÉÒ¤Ë¡£Éé²ÙÊÑÆ°¤âD¥â¡¼¥É¤ÈS¥â¡¼¥É¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢D¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï²÷Å¬¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¡¢S¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤è¤êÈ¿±þ¤¬¹â¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
MHEV¥×¥é¥¹¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤Ê¤É¡¢´°Á´¤ËÅÅÆ°Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢PTG¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤ò°Ý»ý¡£±¿Å¾¼Ô¤äACC¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë½ÐÎÏ¤¬°ìÄê¤ÎÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¶îÆ°ÎÏ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢»ÏÆ°¾ò·ï¤Ï¡¢48¥Ü¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎSoC¤È¼ÖÎ¾¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
SoC¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤è¤êÁá¤¯»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÅÆ°Áö¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤·¡¢SoC¤ò¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏBAS¤ÈPTG¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆSoC¤ò¾å¤²¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ã¢¤·¡¢½ÂÂÚ»þ¤ÎÄãÂ®Áö¹Ô¤Þ¤¿¤ÏÃó¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÅÅÆ°Áàºî¤ÎºÝ¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢SoC¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÃÙ¤ì¤Æ»ÏÆ°¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½ÐÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢48¥Ü¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈSoC¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÊüÅÅ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½ÐÎÏ¤òÍ×µá¤¹¤ë¾ò·ï¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤ëÇ³ÎÁ¤Î¼ïÎà¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢MHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤ËÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¤³¤ÎMHEV¥×¥é¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£