¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¡ÄÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·Áê¼ê¤Î¼Ö¤Î23ºÐÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö ¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î39ºÐÃËÂáÊá
¡¡°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ç1·î17Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬ºê»Ô¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Ê¡ËÜ¹¸ÅÔÍÆµ¿¼Ô(39)¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î17Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢°Â¾ë»Ô¾å¾òÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î23ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¶»¤ä±¦Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬ÃËÀ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤éÊ¡ËÜÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢28ÆüÌë¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£