£Î£Ù¥À¥¦Â³¿¡¢½ªÃÍ£±£³£¶¥É¥ë¹â¡Ä£Á£É´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£²£¸Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£³£¶¡¦£·£·¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£´£¸£µ£°¡¦£³£µ¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë²¼Íî¤·¤¿£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¡££²£·Æü¤Ë£±£·¡ó°Â¤ÈµÞÍî¤·¤¿È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ£¹¡ó¹â¤ÈµÞÆ¤·¤¿¡£¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î£É£ÔÌÃÊÁ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£³£¹£±¡¦£·£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£¹£·£³£³¡¦£µ£¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½£Á£É³«È¯´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ëÄã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÀÇ½¤Ê£Á£É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÀ½£Á£É¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÍÉ¤é¤°¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢£²£·Æü¤Ï£Á£É´ØÏ¢¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£Á£É¤ÎÄã¥³¥¹¥È²½¤¬¿Ê¤á¤Ð£Á£É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢£²£¸Æü¤Î³ô¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£