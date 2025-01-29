¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡È¤Þ¤É¤«¡ÉË§º¬µþ»Ò¡¢½é¤á¤Æ¤Î»îÎý¤ËÎÞ¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¹æµã¡Ö¿´ÄË¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¤Î»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Ö¿´ÄË¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ÖÂç¹æµã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë³°Íè´µ¼Ô¡¦Ãæ»³Í¦¿Í¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¡¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥Þ¥É¥¸¦½¤°å¡¦¼ã·î¤Þ¤É¤«¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Þ¤É¤«¤ÏÊ¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤ë³°Íè´µ¼Ô¡¦Ãæ»³Í¦¿Í¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤Î¿Ç»¡¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¡£Èà½÷¤ÏÃæ»³¤äÈà¤Î²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³¤¬¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤¤¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÉÂ¾õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Î³°²ÊÅª¼£ÎÅ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤É¤«¤Ï¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ¤¬¤ó´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æþ±¡¸å¡¢Ãæ»³¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿ê¼å¡£¶ì¤·¤ß¤ËÌå¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÃæ»³¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤É¤«¤Ï¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Çº¤ßÂ³¤±¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Ãæ»³¤¬²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏÆþ±¡¤«¤é1¥ö·î¸å¤ËÎ×½ª¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»ØÆ³°å¤Î¼êÄÍ¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤«¤é»àË´Àë¹ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Èà¤ÎºÊ¡¦ÈþÇÈ¡ÊÅÄÈªÃÒ»Ò¡Ë¤Ë»àË´Àë¹ð¤ò¹Ô¤¦¡£ÈþÇÈ¤Ï¤Þ¤É¤«¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´®¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æµã¤»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤É¤«¤â´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÂ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡½é¤á¤Æ»àË´Àë¹ð¤ò¤·¤¿¤Þ¤É¤«¤¬ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÄË¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂç¹æµã¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¾®µ×ÊÝ¤ÎÁÔÀä¤ÊÇ®±é¤Ë¤â¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¼Çµï¤ÎÀ¨¤ß¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë³°Íè´µ¼Ô¡¦Ãæ»³Í¦¿Í¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¡¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ÙÂè3ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥Þ¥É¥¸¦½¤°å¡¦¼ã·î¤Þ¤É¤«¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æþ±¡¸å¡¢Ãæ»³¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿ê¼å¡£¶ì¤·¤ß¤ËÌå¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÃæ»³¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤É¤«¤Ï¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Çº¤ßÂ³¤±¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Ãæ»³¤¬²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏÆþ±¡¤«¤é1¥ö·î¸å¤ËÎ×½ª¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»ØÆ³°å¤Î¼êÄÍ¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¤«¤é»àË´Àë¹ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Èà¤ÎºÊ¡¦ÈþÇÈ¡ÊÅÄÈªÃÒ»Ò¡Ë¤Ë»àË´Àë¹ð¤ò¹Ô¤¦¡£ÈþÇÈ¤Ï¤Þ¤É¤«¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´®¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æµã¤»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤É¤«¤â´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÂ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡½é¤á¤Æ»àË´Àë¹ð¤ò¤·¤¿¤Þ¤É¤«¤¬ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÄË¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂç¹æµã¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¾®µ×ÊÝ¤ÎÁÔÀä¤ÊÇ®±é¤Ë¤â¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¼Çµï¤ÎÀ¨¤ß¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£