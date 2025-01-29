Apple¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª 3Âç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÈþ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï¡¢iPhone¡¢AirPods¡¢Apple Watch¤Ê¤É¤ò3Âæ¤Þ¤È¤á¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë3in1¤ÎQi2µ¬³Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò2·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
iPhone¡¢AirPods¡¢Apple Watch¤Î3Âç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡£iPhone¥¹¥¿¥ó¥ÉÉô¤Ï³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢iPhone¤Ï¥¿¥Æ¤Ç¤â¥è¥³¤Ç¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤äUSB¥á¥â¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÁÞ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ä¡¦²£¤¤¤º¤ì¤Î¸þ¤¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆ°ºî³ÎÇ§LED¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥³¥à
¡ÖQi2 3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê15W+5W+AppleWatch¡Ë¡×
Å¹Æ¬¼ÂÀª²Á³Ê¡§1Ëü6990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë