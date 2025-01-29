¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÈÂçÎÌ¶¯À©Á÷´Ô¡É¤Ë¹³µÄ¥Ç¥â¡ÖÊ¬ÃÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í³²¤ÊÀ¯ºö¤À¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç1·î26Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ôÉ´¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ÎÂçÎÌ¶¯À©Á÷´Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°ÜÌ±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í³²¤ÊÀ¯ºö¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬Í¥Àª¤Ê½£¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï¡¢°ÜÌ±¤¬¶¯À©Á÷´Ô¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë