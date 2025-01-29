¿ÍÎàÌÇË´¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½ªËö»þ·×¡×²áµîºÇÃ»¤Ë
¿ÍÎàÌÇË´¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¡Ö½ªËö»þ·×¡×¤Î»þ¹ï¤¬¡¢²áµîºÇÃ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Ê³Ø»ï¤Ï28Æü¡¢³ËÀïÁè¤Ê¤É¤Ç¿ÍÎà¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¡Ö½ªËö»þ·×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÃ»¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤è¤ê1ÉÃÃ»¤¤¡Ö89ÉÃ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎ¨¤Ê·èÃÇ¤ä¸í»»¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä³ËÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î³¤ÌÌ¾å¾º¤äÃÏµå¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤¬²áµî¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀ¤³¦¤ò´íµ¡¤«¤éµß¤¦¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿·õ¤ÊÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬À¤³¦Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤òÇ§¼±¤·¡¢³ËÊ¼´ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢¤Þ¤¿À¸ÊªÊ¼´ï¤ä¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î°ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¶¼°Ò¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£