±Ñ¸ì¤¬¤Þ¤ÀÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ëÌ¼¤Î¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î±³Ø¡×ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÎÇØ·Ê
ÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤ÎÃÂÀ¸Ä¾¸å¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹Ã«Éô¿¿Æà¸«¤µ¤ó¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ëÌ¼¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½Ð»ºÅö»þ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»à¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÇº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¡Ø»ä¤¬¡ÖÊì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¹Ã«Éô¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤ËÌó2¥õ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£·èÃÇ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤äÌ¼¤µ¤ó¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î¥¨¥´¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ì¼¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£Î¹¤Ç¤Ï¡¢¹â»³ÉÂ¤Ê¤Éº¤Æñ¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ÎÅ¬±þÎÏ¤È¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¡¢Ä¹Ã«Éô¤µ¤ó¼«¿È¤â¾ã¤¬¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦°ì¼þºÇ¸å¤Î¹ñ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤·¹Í¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×
º£²ó¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÉÍý¡¢²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÅöÆü¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤âÏ¢Íí¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏSMS¤ä¥á¡¼¥ë¡¢°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤ºGoogle¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Uber¤äLyft¤Ê¤É¤ÎÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï1Æü¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÄÌ²ß¡Ê¸½¶â¡Ë¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»öÁ°¤Ë¹Ô¤Àè¤ò»ØÄê¤·¤ÆÇÛ¼ÖÍ½Ìó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤Àè¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤¤¤â¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤âÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏÄÌ²ß¤ËÎ¾ÂØ¤ò¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¤ª±¢¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌÅÝ½¤µ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤¿ËÝÌõ¥¢¥×¥ê
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏGoogleËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ËÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÆîÊÆ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢±Ñ¸ì¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ¡³£¤Î»È¤¤Êý¤â¤¹¤Ù¤Æ¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÇÊ¹¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¹¤é¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢É×¤ò¸«¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¡ÊGoogleËÝÌõ¥¢¥×¥êÆâ¡Ë¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë¡¢Æñ¤Ê¤¯µ¡³£¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¨¤ë¿Í¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤¢¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¼Á¤Î¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é»ä¤âGoogleËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Ö»þ¤ËÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¡£ÊØÍø¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤ÇÉ¬»à¤ËÆÉ²ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÆîÊÆ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤ËÆþ¤ë¤ÈGoogleËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Î¥«¥á¥é¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÇÆÉ¤ß¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢É×¤Ë¤ÏÆâ½ï¤À¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ»Ã¼¤Ç¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÁ´°÷¡¢±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦Í£°ì¤ÎÆ»¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤â¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥¢¥×¥ê¤äËÝÌõµ¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹ñ¤«¤é¹ñ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢ÄÌ²ß¤ä¸À¸ì¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¡áÊÉ¤¬¡¢ÀÎ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ì¼¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿POCKETALK¡Ê¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡Ë
Ãæ¤Ç¤â¡¢Ì¼¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿AIÄÌÌõµ¡¡ØPOCKETALK¡Ê¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â¾®¤µ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦74°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤òÁÐÊý¸þ¤ËÄÌÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Û¤ó¤ä¤¯¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤À¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¡Ê¥Ú¥ë¡¼ÊÔ¡Ë¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Ï¸À¸ì¤Î°Û¤Ê¤ë¹ñ¤Ë¤¤¤ëÍ§¤À¤Á¤È¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸À¸ì¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½À¸¤¸¤ë¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤à¤·¤í³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÌ¼¤È¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¥Ï¥ï¥¤Ã»´üÎ±³Ø¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Ì¼¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¥Ý¥±¥È¡¼¥¯ÁÏ¶È¼Ô¤ÇCEO¤Î¾¾ÅÄ·û¹¬¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
»ä¤¬¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂÚºßÃæ¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¼«¤é²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤ÎÃæ¡¢Èè¤ì¤â¸«¤»¤ºÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Âç¤¤¯¡¢¼ç¤Ë³Ø¹»¤Ê¤É¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï°ÜÌ±¤âÂ¿¤¯¡¢À¸ÅÌ¤Î20¡ó°Ê¾å¤Ï±Ñ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³Ø¹»Æâ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»Â¦¤¬¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤òÀ¸ÅÌ¤ËÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤Ï2¡óÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï20%¤âÀê¤á¤ë¡£¶µ°éµ¡´Ø¤Î¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡¤ä±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¸ø¶¦¥»¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¤¬Â¸ºß¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Â¾¸À¸ìÂÐ±þ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸ì³Ø¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¶µºà¤Ê¤É¡¢¤È¤¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤â¤¹¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¶µºà¤ò¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏIBM¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢TOEIC900ÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø½ÐÄ¥¤ÎºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î±Ñ¸ì¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÄÌ¤¸¤º¡¢¥¹¥¥ëÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢Î¥¿¦Î¨£±¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦IBM¤òÂà¿¦¤·¡¢20Âå¤Çµ¯¶È¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥½¡¼¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¤òÁÏ¶È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê°ìÉô¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¹×¸¥¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Ø½Ð¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¼«¤é¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë°Ü½»¤·¡¢Ìó5Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆAIÄÌÌõµ¡¡Ö¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£³«È¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þÄÌÌõ¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃúÇ«¤Ë²òÀÏ¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏGoogle¤äDeepL¡¢OpenAI¤Ê¤É¤È·ÀÌó¤·¡¢µ¡³£ËÝÌõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò´°àú¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£»ä¼«¿È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤Ïº£¤â´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È°ã¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬µÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¡¢ÄÌÌõµ¡¤¬Æ±»þÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯²ñÏÃ¤¬¿Ê¤à¤À¤í¤¦¤«¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢2020Ç¯¤è¤ê¾®³Ø¹»¤«¤é±Ñ¸ì¤¬É¬½¤²½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤ÏÉ¬½¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò²ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤¬¥Þ¥¹¥È¡£±Ñ¸ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤ÈÂç³Ø¤Ë¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÀ¸ÅÌ¤â±Ñ¸ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎôÅù´¶¤À¤±¤¬Êç¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ »ä¤ÏÆüËÜ¤Ç±Ñ¸ì¤òÉ¬½¤¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¼ñÌ£¡É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥È¡¼¥¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤¬³°¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï³°¹ñ¸ì¤¬É¬½¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¿¼¤á¤¿¤¤ÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Îº¹¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£·×»»µ¡¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÝÌõµ¡¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÂç¤¤¤¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÀ¸³è¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª
°ÊÁ°¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø»ä¤¬Êì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÂè9ÏÃ¡¦¸åÊÔ¡Ë¤Ç¡¢Ì¼¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³Ø¹»¤ÇLINE¤ò»È¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿AI¤ä¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬Êä¤¨¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤â¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
À¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ò¾Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Îéµ·¤ÈÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤¿¤êÍ»ÄÌ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¸À¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢AIÄÌÌõµ¡¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¼¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤Îµ»½Ñ¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê¤àÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¿Í¤¬¡ª¡×¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ëÌ¼¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾è¤Ã¤¿¡ÖÌµ¿Í±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡£µ»½Ñ¤¬Ä¶¤¨¤ëÊÉ