¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛU20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½ ¡¡Æü¾Ï³Ø±à¤Î¹â²¬Îâñ¥¤éÁª½Ð¡¡U20WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÎ×¤à
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï28Æü¡¢AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¥¿¥¤¡¢¥·¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆ±ÁÈ¡£ÆüËÜ¤ÎÂç²ñ½éÀï¤Ï2·î14Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¥¿¥¤Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯¤È3·î1Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢2²óÀïÇÔÂà¤â4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²¬Îâñ¥Áª¼ê(Æü¾Ï³Ø±à¹â)¤¬Áª½Ð¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¤ÏÅÚ²°Ý¥ÂçÁª¼ê¡¢Âç´ØÍ§æÆÁª¼ê¡¢¿ÀÅÄÁÕ¿¿Áª¼ê¤ÎºÇÂ¿3Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êU-19¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÁª¼ê¤È¡¢¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¤ÎÆ»ÏÆËÁª¼ê¤¬³¤³°ÁÈ¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¢¦ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡Û
ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)
¸åÆ£ÏË(FCÅìµþ)
¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¡ÚDF¡Û
·¬¸¶Î¦¿Í(ÌÀÂç)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐÂç)
»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)
ÇßÌÚÎç(º£¼£)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)
ÅÚ²°Ý¥Âç(Àîºê)
ÉÛ»Ü¹î¿¿(ÆüÂçÆ£Âô¹â)
¡ÚMF¡Û
Âç´ØÍ§æÆ(Àîºê)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡Âç)
ºØÆ£½ÓÊå(¿å¸Í)
ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐÂç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯(¹Åç)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)
¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥å¥ß¥Ã¥È(¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êU19)
¡ÚFW¡Û
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(Àîºê)
Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)
°æ¾å°¦Îü(¹Åç)
¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â)