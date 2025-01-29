¥¥ì¥¤¤Ê¡È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡É¤Îºî¤êÊý¤È¤Ï¡©½ô°¤Îº¬¸»¤Ï¡Ö¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¡ª
¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬åºÎï¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇåºÎï¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¼è¤êÊý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
½ô°¤Îº¬¸»¤Ï¡Ö¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¡ª
ËÍ¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¦¤È¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï£µ³ä¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤Ï£²³ä¤òÀÚ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦£¸³ä¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤È±¦ÂÂÎ½Å¡£¤³¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Î¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¿¶¤êÃÙ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ï±¦ÂÂÎ½Å¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ê¥Ñ¥¿ー¥ó1¡Ë¡£¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤È¥¯¥é¥Ö¤¬²ó¤ê¤¹¤®¤ë¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤Ë¡Ê¥Ñ¥¿ー¥ó2¡Ë¡£¿¶¤êÃÙ¤ì²ò¾Ã¤ËÂÎ¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤Ïº¸¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç±¦ÂÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¥Ñ¥¿ー¥ó3¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â½ô°¤Îº¬¸»¤Ï¡Ö¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åCheck¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¡ª
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤ª¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥Ôー¥É¤ä±ó¿´ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¶¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÉ½¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£ー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤¿¤á¥ßー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×(·óßÀ¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á·óßÀ³«¿Í
¡ü¤«¤Í¤Ï¤Þ¡¦¤«¤¤¤È/1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£³Ø·ÝÂç¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¥Ñ¥¿ー¤Þ¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬¼çÌò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°ºî¤ê¤«¤é¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¾åµé¤«¤é¥Ó¥®¥Êー¤Ë¤â¿Íµ¤¡£
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥×Ê¿ÀîCC