Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç2·î¡¢¶õ¼êÃÄÂÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡¶å½£½é³«ºÅ
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»ÙÉô¤ò»ý¤Ä¶õ¼êÃÄÂÎ¡ÖÁµÆ»²ñ¡×¡ÊÁíËÜÉô¡¦Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¡Ë¤¬2·î1Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÅì¶û¸¶Ä®¤Îµ×Î±ÊÆÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤¯¡£¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¾®ÂôÎ´ÂåÉ½¤Ï¡Ö¡Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó3Ç¯¤¿¤Á¡Ë¸½ÃÏ¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤òµ¡¤Ë¡¢»Ù±çÇ®¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÁµÆ»²ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤â»ÙÉô¤ò»ý¤Ä¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌç²¼À¸¤Î²ÈÂ²¤òÆüËÜ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶å½£¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¼ý±×¶â¤ÏÁµÆ»²ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÙÉô¤òÄÌ¤¸¡¢Éé½ý¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¼ÂÁ©·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ö¥Þ¥¹¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡×¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤Ï¾®ÂôÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßµ»¡¢¿²µ»¤Ê¤É¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£»²²ÃÈñ¤Ï¸òÎ®²ñ°ìÈÌÀé±ß¢¦¾®³ØÀ¸500±ß¡¢½ªÆü»²²Ã¤Ç°ìÈÌ5Àé±ß¢¦¾®³ØÀ¸3Àé±ß¤Ê¤É¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡áQR¥³¡¼¥É¡á¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¡£
¡¡¡Ê»ù¶Ì¼î´õ¡Ë