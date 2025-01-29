Ê¡²¬¡¦ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë¡¢´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÎºÇ½ª°ÆÅú¿½¡Ö±Ø¼þÊÕ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤ò¡×
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¿·Ä£¼Ë¤Îµ¬ÌÏ¤äÎ©ÃÏ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö´ðËÜ¹½ÁÛºöÄê¿³µÄ²ñ¡×¡Ê²ñÄ¹¡á±§ÅÔÀµÅ¯ÅìµþÅÔ»ÔÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ë¤Ï28Æü¡¢·úÊª¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÎºÇ½ª°Æ¤ò´Ø¹¥¹§»ÔÄ¹¤ËÅú¿½¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÁÇ°Æ¤òÆ§½±¤·¡¢¸½Ä£¼Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëºûÎÓ¸ø±à¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·Ä£¼Ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£»Ô¤Ï3·î¤Ë´ðËÜ¹½ÁÛ¤òÀµ¼°ºöÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´Ø»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢À°È÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª°Æ¤Ï¿·Ä£¼Ë¤Ëµá¤á¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤â°ÂÁ´¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë»ÊÎáÅã¢¦ÂçÌ¶ÅÄ±Ø¼þÊÕÃÏ¶è¤Î³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¢¦º£¸å¤Î¹ÔÀ¯¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹½Â¤¡Ý¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿·Ä£¼Ë¤ÏÁí¾²ÌÌÀÑÌó1Ëü9ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¿·´Û¤ä´ë¶È¶ÉÄ£¼Ë¤Ê¤É¤ÎÅ±µî¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¿¦°÷¿ô¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ»»Äê¤·¤¿¡£Â¾¼«¼£ÂÎ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤»æ¤Î½ñÎà¤ò¸º¤é¤·¡¢½ñ¸Ë¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾²ÌÌÀÑ¤Ï¿Í¸ýÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÂ¾¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ£¼Ë¤ÈÈæ¤ÙÌó25¡ó¸º¤é¤·¤¿¡£Î©ÃÏ¤ÏËÉºÒÎÏ¤Î¹â¤µ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó159²¯±ß¡£2028Ç¯ÅÙ¤ËÂ¤À®¹©»ö¤ËÃå¼ê¡¢31Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£Åú¿½¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤Î·úÀß»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá´ü¤ÎÃå¹©¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿³µÄ²ñ¤Ï¡¢³Ø¼±¼Ô¤ä¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤¿»ÔÌ±¤Ê¤É10¿Í¤Ç¹½À®¡£Åú¿½¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢±§ÅÔ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤â´Þ¤á¡¢¹¤¯»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¶âÅÄÃ£°Í¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºßÂð°åÎÅ,
²£ÉÍ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÂçÁ¥,
ÇÛÀþ