¡Ö¥¹¥Ý¤Þ¤Á¡ª¡×ÃÞ¸å»Ô¤¬Ê¡²¬¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Ç½é¼õ¾Þ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤ÎÏ¢·ÈÉ¾²Á
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤¬É½¾´¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¤Þ¤Á¡ªÉ½¾´2024¡×¤ò¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Î¼õ¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¥¹¥Ý¤Þ¤Á¡ªÉ½¾´¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ò¹¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÍ¥ÎÉ¼«¼£ÂÎÉ½¾´¡Ë¤Ï21Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤¬³«»Ï¡£Á´¹ñ¤«¤é±þÊç¤ò¼õ¤±¤ÆËèÇ¯20¡Á30¼«¼£ÂÎ¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï20¼«¼£ÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÞ¸å»Ô¤Ï13Ç¯¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏÍ¶Ã×¤ËÀ®¸ù¡£16Ç¯¤Ë¤Ïµå¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÞ¸å¤¬³«¶È¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢»Ô¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Ëµå¾ì¤ò³«Êü¤¹¤ë¡Ö¸òÎ®¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ä¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¡¢¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡¢³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ê¤ÉÇ¯´Ö¤Ç15¼ïÎà¤òÄ¶¤¹¸òÎ®»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æµå¾ì¤ä´ØÏ¢ÇÞÂÎ¤Ç»Ô¤òPR¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹±þ±ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò»Ô¤¬Êç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯ÅÙ¤Î´Ñ¸÷Æþ¤ê¹þ¤ßµÒÌó86Ëü5Àé¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó12Ëü6Àé¿Í¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î´ÑµÒ¡£ËèÇ¯¡¢1³äÄ¶¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ç¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¤Þ¤Á¡ªÉ½¾´¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ±þÊç¡£27Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´Ñ¸÷Æþ¤ê¹þ¤ßµÒ¿ô¤ò108Ëü¿Í¤ËÁý¤ä¤·¡¢±¿Æ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î³ä¹ç¤ò¸½¾õ¤Î36¡¦1¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡23Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿À¾ÅÄÀµ¼£»ÔÄ¹¤Ï¡ÖµåÃÄ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤·¡¢³èµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¤ÎÃ´Åö·¸Ä¹¡¢¿åÅÄ¿Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì´°À®¤«¤éÍèÇ¯¤Ç10Ç¯¡£¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÀÐ¹õ²í»Ë¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Ï·¸å,
Áòº×,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
²£ÉÍ