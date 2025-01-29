¼çË¤¤ÈÂÐÀïÇ®Ë¾¡ª¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡×µð¿Í¥É¥é£µµÜ¸¶½Ù²ð¤¬²¬ËÜ»Â¤ê¤Ç¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡×ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÅì³¤ÂçÀÅ²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡á¤¬£²£¸Æü¡¢µÜºê¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇòÀï¤Ç²¬ËÜ¤òÉõ¤¸¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££Çµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö²Æì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¡Ê£±·³¤ÇÅê¤²¤ë¡Ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦²¬ËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¡£ÎãÇ¯¡¢µÜºê¤Ç¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë¤Ï£²·³¤ÎÅê¼ê¤â»²Àï¡£¡Ö¤º¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤«»î¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÇÂ®£±£µ£³¥¥íº¸ÏÓ¡£ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Áá´ü¤Î£±·³¹çÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë