²Ð¤Îµ¤¤Ê¤¯Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¾®ËÒ»³¤Ç¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬¾Æ¤±¤ëÉÔ¿³²Ð ½µËö¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦Í·ÊâÆ»
¡¡°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¾®ËÒ»³¤Ç2025Ç¯1·î28Æü¡¢¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬¾Æ¤±¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å4»þÈ¾Á°¡¢¾®ËÒ»ÔËÙ¤ÎÆâ¤Î¾®ËÒ»³¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³Äº¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤ÎÅÓÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ä180¥»¥ó¥Á¡¢²£58¥»¥ó¥Á¤Î¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ü¤ê´ú¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÊü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ°äÎ±ÉÊ¤äÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¾®ËÒ»³¾ë¤ÎÀµÌç¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é±ä¤Ó¤ëÍ·ÊâÆ»¤Ç¡¢½µËö¤ÏÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£