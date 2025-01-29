¡Ú¥¿¥Ö¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Û¡ÖÆ±À°¦¡×¤È¡Ö¼«°Ö¡×¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤¯!? »°ÅçÍ³µªÉ×¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¤Î¾×·â
Àµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä±ü¿¼¤¤Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡£42¿Í¤ÎÊ¸¹ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´ÖÏÀ¡É¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤µ¤¨¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¸¹ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡¢Ê¸³Ø¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¡ÚÀ¡Û¡ÚÉÂµ¤¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú¼ò¡Û¡ÚÀïÁè¡Û¡Ú»à¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÁÇ´é¡É¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ê¸¹ë42¿Í¤Î¥Ø¥ó¤Ç¡¢¥¨¥í¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤«¤é¡¢±ü¿¼¤¤¡È¤ä¤¿¤é»É·ãÅª¤ÊÀ¸¤ÍÍ¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¼Ò²ñÅª¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ
¡ÖÆ±À°¦¡×¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¯
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¡¦Ê¿²¬¸ø°Ò¡Ê¤¤ß¤¿¤±¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¡ØÄ¬Áû¡Ù¡Ø¶â³Õ»û¡Ù¡ØÍ«¹ñ¡Ù¤Ê¤É¡£ÁÄÉã¤Ï³òÂÀÄ£Ä¹´±¡¢Éã¤ÏÃæ±û´±Ä£¡¦ÇÀ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¶Ð¤á¤ë´±Î½¤Ç¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ä¡£³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤âÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Î±Æ¶Á¤«¤éÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£Éã¤Ë¤Ïºî²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯¡¢¼å´§16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î¿¹¡Ù¤¬¹ñÊ¸³Ø»¨»ï¡ØÊ¸éºÊ¸²½¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅìÂçÂ´¶È¸å¤ÏÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢9¥õ·î¤Û¤É¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼¹É®¤·¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜÊ¸³Ø¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¾¼ÏÂ45¡Ê1970¡ËÇ¯¡¢Åìµþ¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ»Ô¥öÃ«ÃóÆÖÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢45ºÐ¤Ç³äÊ¢¼«»¦¡£
»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ï¡¢ÂçÂ¢¾Ê¤ò¼¤á¤ÆÀì¶Èºî²È¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±À¤ËÎø¤¹¤ë¾¯Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ24¡Ê1949¡ËÇ¯Åö»þ¤Ï¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆ±À°¦¡×¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆüËÜ½é¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ±À°¦¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼«ÅÁÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¼Ò²ñÅª¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À¨¤Þ¤¸¤¤ÉÁ¼ÌÎÏ
¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼«¤é¤Î²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ë·Á¼°¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅª¤Ê¼«³Ð¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í²è²È¥°¥¤¥É¡¦¥ì¡¼¥Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¡ÖÀ»¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÍçÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢ÀÅª¤Ê¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¡¢¼«°Ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¾ÌÌ¤Î¹ðÇò¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë
À¨¤Þ¤¸¤¤ÉÁ¼ÌÎÏ¤Ç¤¹¡£¼«°Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤â»°Åç¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²ÚÎï¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£