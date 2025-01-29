¡Ú²¤½£CL¡Û±¿Ì¿¤Î1¼¡LºÇ½ªÀï¤Ï9¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¡¥Þ¥óCÇÔÂà´íµ¡¤â»Ø´ø´±¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×
¡¡¡þ²¤½£CL1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¡¼¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê2025Ç¯1·î29Æü¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬28Æü¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÈÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ö¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë»þ¤ÎÍ¥¾¡¥ª¥Ã¥º¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ò¥ë¼Ò¡Ë¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¡Ê3¡¦75ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿23Ç¯²¦¼Ô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£Á°Àá¤Î¥Ñ¥êSGÀï¤Ç¤âÇÔ¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà·÷Æâ¤Î25°Ì¤ËÅ¾Íî¡£µÕÅ¾ÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ½ªÀï¤ÎËÜµò¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥åÀï¤Ç¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤»Ä¤ê¡É¤ò·ü¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ÎÂç²ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬20»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¤¾Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤ä¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºòÇ¯10·î¤ËAC¥ß¥é¥ó¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï15¾¡5Ê¬¤±¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤ò´Þ¤á¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹¶Î¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´û¤Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¡¢¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡¢¥·¥å¥È¥ë¥à¥°¥é¡¼¥Ä¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð¡¢¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î·×9¥Á¡¼¥à¡£
¡¡¤³¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÇÔÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤ò´Þ¤áPSV¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¢¥Ñ¥êSG¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¡¢¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¤Î·×9¥Á¡¼¥à¡£¤³¤Î¤¦¤Á3¥Á¡¼¥à¤¬1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤ÏÁ´36¥Á¡¼¥à¤¬Æ±»þ¹ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£