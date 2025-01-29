±¿Ì¿¤Î1¡¦29¡¡²¤½£CL»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤°ìÆü¡¡¿·Êý¼°1¼¡LºÇ½ªÀá18»î¹ç°ìÀÆ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¡¡¡Ú½³¥È¥Ô¡Û¿·Êý¼°¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ï29Æü¤Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±¤¸½ç°ÌÉ½¤ÇÁè¤¦36¥Á¡¼¥à¤¬Æ±»þ¹ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÂÐÀï¡£1¡Á8°Ì¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀÚÉä¡Ê16¶¯¡Ë¤ä9¡Á24°Ì¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë½Ð¾ì¸¢¤Ê¤É¤ò·ü¤±¡¢¶Ïº¹¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡»î¹ç¿ô¤ÈÃíÌÜÅÙ¡¢¤¤¤º¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂç²ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¡£³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âºÇ½ªÀá¤ÏÆ±»þ¹ï³«ºÅ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï9¡Á10»î¹çÄøÅÙ¡£24¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Ç¤â12»î¹ç¤À¤¬¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎCL¤Ç³Æ¹ñ²¦¼Ô¤ä¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤¬°ìÀÆ¤Ë18»î¹ç¤òÀï¤¦¡£
¡¡8°Ì°ÊÆâ³ÎÄê¤Ç´û¤Ë16¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È2°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÇÔÂà·èÄêºÑ¤ß¤Î9¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¯Á°Àá3¡Á27°Ì¤Î¼Â¤Ë25¥Á¡¼¥à¤¬µ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¾Ã²½»î¹ç¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·Êý¼°ºÎÍÑ»þ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢ÇÔÂà¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡16»î¹ç¤¬ÉâÄÀ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¡½¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥åÀï¤È¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡½¥Ñ¥êSGÀï¡£³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè°ì´ØÌç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½ÐPO¡Ê9¡Á24°Ì¡Ë¤¬Ì¤³ÎÄê¤Ê¤Î¤Ï9¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢À¸¤»Ä¤ê¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¤³¤Î2»î¹ç¤Î¤ß¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë23Ç¯²¦¼Ô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ï³«Ëë»þ¤ÎÍ¥¾¡¥ª¥Ã¥º¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ò¥ë¼Ò¡Ë¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¡Ê3¡¦75ÇÜ¡Ë¡¢20Ç¯½àÍ¥¾¡¤Î¥Ñ¥êSG¤â6ÈÖ¿Íµ¤¡Ê17ÇÜ¡Ë¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¶ìÀï¡£ÇÔÂà·÷¤Î25°Ì¤ÇºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥Þ¥óC¤Î¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤ÏµÕÅ¾ÆÍÇË¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÆÍÇË¤Ë¡ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½½Ê¬¤Ê¾¡¤ÁÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥êSG¤Ï°Û¤Ê¤ë8¥Á¡¼¥à¤ÈÅö¤¿¤ë¿·Êý¼°¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥¸±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤º¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢A¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ì»þ¤ÏÇÔÂà·÷¤Î25°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¥Þ¥óC¤ÈÀï¤Ã¤¿Á°Àá¤Ë0¡½2¤«¤éµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ22°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ10¤ÇÊÂ¤Ö¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¼¡Âè¤ÇÇÔÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥ë¥¤¥¹¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¶¯¤¯¤¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î30Æü¸áÁ°5»þ¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬Â¾²ñ¾ì¤Î·Ð²á¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹¤²¤ëÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò´Þ¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç»Ì©¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú»î¹ç·ã²½É¬»ê¡¡1¼¡L¤Î½ç°Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡T¥·¡¼¥É½ç¤Ë¡Û
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬½¾ÍèÈæ2»î¹çÁý¤Î8»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÄø²áÌ©²½¤ÎÃæ¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬PO²óÈò¤À¡£8°Ì°ÊÆâ¤òÆ¨¤»¤ÐÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤À¸¤»Ä¤êÂÐ·è¤ò¤µ¤é¤Ë2»î¹ç¤âÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß3°Ì¤ÇºÇ½ªÀï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ì¤Ð16¶¯¤¬·è¤Þ¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·µÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¡ÊÉé½ýÃæ¤Î¡Ë²¿¿Í¤«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡×¤È°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËPO¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÃêÁªÊý¼°¤ÎÊÑ²½¤â½ç°ÌÁè¤¤·ã²½¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆºÇ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì2¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢PO¤Ç¤Ï9°Ì¤È10°Ì¤¬23°Ì¤«24°Ì¤ÈÂÐÀï¤Ø¡£11°Ì¤È12°Ì¤Ï²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë21°Ì¤«22°Ì¤ÈÀï¤¦¡£½¾Íè¤Ï³ÆÁÈ1°Ì¤È2°Ì¤Î8¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ16¶¯¤ÎÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿··Á¼°¤Ï½ç°Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥É½ç¤ËÁêÅö¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¤Î¶ìÀï¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂè7Àï¤Î½ç°Ì¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢2°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë15°Ì¤ÏB¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢16°Ì¤ÏR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢17°Ì¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢18°Ì¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¶¯¹ë¤äÌ¾Ìç¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂè1¥·¡¼¥É¤Ê¤éÄ¹´ü¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥é¥ó¥¯¤Ç¡Ê¥·¡¼¥É½ç¤¬Äã¤¤¡ËÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¿·Êý¼°¤Ç¤Ï¥¯¥¸±¿¤¬½ç°Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤¬¡¢B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤äR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¼«ÎÏ¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÁá´üÂÐ·è¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÏÉ¬»ê¡£PO¤Ç¤â9¡Á16°Ì¤ÏÂè2Àï¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤Î·ë²Ì¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£