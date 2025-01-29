NHKÃæÀî°ÉÆà¥¢¥Ê¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç°¦¸¤¤òÊú¤¯»Ñ¤Ë¡Ö¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÌþ¤·¡¡»ä¤Î¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¤Ï¤³¤Î»Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾®·¿¸¤¤Ã¤Ý¤¤À¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç°¦¸¤¤òÊú¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö#°¦¸¤#¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹#Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ü¥Ö¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦¸¤¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ²¿ÅÙ¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¸¤¤È¤ª´é»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£