°Â¤á¤°¤ß¡¢Åìµ®Çî¤È¤Î¼¡½÷£±ºÐÃÂÀ¸Æü¡ÖÀ®Ä¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«Æ¨¤µ¤º²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È°Â¤á¤°¤ß¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµ®Çî¡Ê55¡Ë¤È¤Î¼¡½÷¤¬1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°Â¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¼¡½÷¤¬1ºÐ¤Ë¡¡ÅöÆü¤Ï²È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤È¡¢½µËö¤Ï²ÈÂ²¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤äÉ÷Á¥¤ò½àÈ÷¤·¡¢¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1ºÐ¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡¢ºÇ¶á¤Ï²¿Êâ¤«Êâ¤¤¤¿¤ê°ìÀ¸·üÌ¿²¿¤«¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢À®Ä¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«Æ¨¤µ¤º²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ®Ä¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª»Å»ö¤â¥Þ¥Þ¤â¡¢Âº·É¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°Â¤ÏÅì¤È11Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢15Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¤Î»í²Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯1·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£