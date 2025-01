野良猫が受付にやってきた

ブラジルに猫の「弁護士」がいました。その名は「Leon Advogato博士」です(ポルトガル語でAdvogatoは弁護士、gatoは猫を意味します)。

2019年のある豪雨の日、このシャムネコはブラジル弁護士会(OAB)の建物に避難してきて、それ以来ひんぱんに受付付近をうろつくようになりました。

ここで働くJeanette Laredo博士はこう話します。

「野良猫がOABをうろついていると人々が苦情を言い始めたため、執行部はできる限り人道的な解決策を探りました。そして猫に受付の仕事を与えることにしたのです。猫のLeonはやってくる人々を歓迎する任務を与えられました」

やがてこの猫専用のInstragramアカウントが設けられ、熱心な仕事ぶりを写真で紹介する記事も投稿されるようになりました。

そしてLeonはいつのまにか「猫の弁護士」の肩書も獲得し、7万人以上のフォロワーがいるほどの人気者になったのです。

猫のための弁護士として活動

実は当初は「小さい猫がうろうろしていて、踏みつぶしそうだ」「まじめなOABの建物に猫はふさわしくない」など批判の声がありました。これに対しAuriney Brito会長は、この猫を正式な弁護士として雇う決定を下したのです。

「猫の権利を擁護する弁護士」として、専用オフィスも与えられることになりました。Leonの任務は、代理人とともに動物福祉に重点を置いた非営利団体「Instituto Dr Leon」 の設立に取り組むことです。

この団体は保護活動をしているNGOに資金を提供する役割を果たすことになっています。野良猫だったころに厳しい暮らしを経験し、声帯に障害があってほとんど鳴かないLeonにとって、すべての猫が幸せに暮らせるようになるのが夢なのです。

Leonの精神は生き続ける

Leonは去勢手術をすませ、さっそく虐待されたり捨てられたりした動物を助けるために、人間の同僚たちとともに熱心な活動を続けていく予定でした。

ところが残念ながら、2020年6月になってLeonは突然亡くなってしまいました。おそらくほかの動物か昆虫の強い毒に接してしまったようです。

同僚たちは「この猫は私たちの悩みをいやしてくれた大事な存在でした。これからは本当に寂しくなります。でも私たちの心の中で、ずっとLeonは生き続けるのです」と投稿しています。そしてその言葉どおり、OAB では動物の権利を守る活動をいまも続けています。

多くの人々の心に触れたLeonの功績は、今後も忘れられることはありません。

