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¡¦When people complained about a stray cat roaming in reception, a peak legal body decided to give him a job instead
¡¦Some People Started Filing Complaints About A Stray Kitty Roaming This Law Firm So They Hired Him
¡¦2020 Can Suck It: The Cat Lawyer Died