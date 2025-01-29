³¤¤Ï¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÁê¸ßÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÇËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
by Sci. Adv. 10, eadj1539 (2024)
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±ÆÈ¤ÇÇÈ´Ö¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ã±ºÙË¦À¸Êª¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢1¤Ä¤ÎÂ¿ºÙË¦À¸Êª¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄ¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ê³Ø·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎQuanta Magazine¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Ocean Teems With Networks of Interconnected Bacteria | Quanta Magazine
³¤ÍÎ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹Â°¤ÎºÙ¶Ý¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î»ÀÁÇ¤Î10¡Á20¡ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¸÷¹çÀ®À¸Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÉºÎ®¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë¥³¥ë¥É¥ÐÂç³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï2024Ç¯5·î¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÃ±ºÙË¦À¸Êª¤¬¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò²ð¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÃø¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥«¥ë¥á¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¤¬¸²Èù¶À¤Ç¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹Æ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸´Ä¶¤Ë¤è¤¯¤¤¤ëÊÌ¼ï¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥·¥Í¥³¥³¥Ã¥«¥¹¤â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆºÙË¦¤¬3ËÜ¤«¤é4ËÜ¡¢»þ¤Ë¤Ï10ËÜ¤Î¶¶¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¿§ÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿°ìÏ¢¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¶¶¤¬¡Ö¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö(bacterial nanotube)¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï¡¢ºÙË¦Ëì¤Ç¤Ç¤¤¿¹½Â¤ÂÎ¤Ë¤è¤ê2¤Ä°Ê¾å¤ÎºÙË¦´Ö¤Ç±ÉÍÜÊ¬¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ºÙË¦Æ±»Î¤¬ÊªÍýÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤òÃ±ºÙË¦À¸Êª¤ÈÊ¬Îà¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æº¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ë¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤ê¡¢DNA¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤¤¿ÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬³èÈ¯¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹È¯¸«¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¦¥Ø¥Ö¥é¥¤Âç³Ø¤Î¥·¥¬¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¤¥§¥Õ¥À»á¤È¥®¥ã¥Í¥ó¥É¥é¡¦P¡¦ ¥Ç¥å¥Ù¥¤»á¤ÏÏÀÊ¸¤Ë¡¢¸ÏÁð¶Ý¤¬¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¸ÏÁð¶ÝÆ±»Î¤¬¹³À¸Êª¼ÁÂÑÀ°äÅÁ»Ò¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬»þ¤Ë¤Ï²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤äÂçÄ²¶Ý¤Ê¤ÉÊÌ¼ï¤ÎºÙË¦¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤ÏÆâÉô¤Î¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÍíÏ©¤ÇÏ¢·ë¤·¤¿ÊÌ¡¹¤Î²È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æ±¤¸²È¤ÎÊÌ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸«¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¡¢Ã±ºÙË¦À¸Êª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ï¸ÏÁð¶Ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¤é¤Ï¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹¤ä¥·¥Í¥³¥³¥Ã¥«¥¹¤¬¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿»þ¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï³°ÍÎ¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤´Ä¶¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ç´ÊÃ±¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸÷¹çÀ®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢À¸¤¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÂÀÍÛ¤«¤éÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Î¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ï¡Ö²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬À¸Íý³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¹©Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½é¤Î´Ñ»¡¤ËÍÑ¤¤¤¿Æ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶ÀË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ö¸÷¸²Èù¶À¤äÁöºº·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡¢À¸¤¤¿ºÙË¦¤ò¹âÂ®¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²èÁü²½¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥µ¥¤¥È¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÃæ¤ÎºÙË¦¤ÎÌó5¡ó¤¬¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ëì»é¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ù¤óÌÓ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ä¤Ï¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ï¡Ö2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¡¢³Ø¼Ô¤¬³¤¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊºÙË¦¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ë¥É¥ÐÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡£º¸¤«¤é¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡á¥ì¥¤¥¨¥¹»á¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ç¥£¥¨¥¹»á¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥«¥ë¥á¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¡¢¥¨¥ê¥µ¡¦¥¢¥ó¥°¥í¡á¥«¥Î¥Ð¥¹»á¡¢¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¡£
¹Âç¤Ê³¤¤òÉº¤¦¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¤é¤Î¸¦µæ¤ËÄ¾ÀÜ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥¤¥Ä¡¦¥ª¥¹¥Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥¯Âç³Ø¤ÎÈùÀ¸ÊªÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¥¹¥È»á¤Ï¡¢¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Î¥²¥Î¥à¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹¤Î¥²¥Î¥à¤Ï´ûÃÎ¤Î¼«Í³À¸³èÀ¤Î¸÷¹çÀ®À¸Êª¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¾®¤Ç¡¢°äÅÁ»Ò¿ô¤Ï¤ï¤º¤«1700ÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥Í¥³¥³¥Ã¥«¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥²¥Î¥à¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤«¤µ¤Ð¤ë°äÅÁ»Ò¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤äÂå¼ÕÊª¤ò¼«Á°¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥²¥Î¥à¤¬¥¹¥ê¥à²½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢À¸»ºÊª¤òÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¦À¸¤Êª¤ÈÁê¸ß°ÍÂ¸Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂå¼ÕÊª¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÀ¸»º¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂå¼ÕÊª¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²ò·èºö¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£ºÙË¦Æ±»Î¤¬¶ÛÌ©¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¹¥È»á¤Ï¡¢³¤¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÌ¤²ò·è¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Î¥×¥í¥¯¥í¥í¥³¥Ã¥«¥¹¤È¥·¥Í¥³¥³¥Ã¥«¥¹¤¬²¿¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃâÁÇ¤ä¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï³°Éô¤«¤é¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜ¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¼Â¸³¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ææ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥Ë¥ç¥¹¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó»á¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·ÁÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ©ÅÙ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î´Ö¤Ë³¤ÍÎ¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤ÎÀ¸Êª¤Î´Ö¤ËÊªÍýÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£