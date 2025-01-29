¸«¾å°¦¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¤é¤¬26Ç¯Á°´üÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó·èÄê¤ò½ËÊ¡¡¡¡Ö¹¬¡¢¡¢´¶¼Õ¡¢¡¢¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Å¤ë
26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¡¢½÷Í¥¸«¾å°¦¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·î9¡×Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó·èÄê¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸«¾å¤Ï¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¹¬¡¢¡¢´¶¼Õ¡¢¡¢¡×¤È¡¢¼ç±éÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ê30¡Ë¤é¤«¤é¤Î¼ê½ñ¤¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Îå«¤¬¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£