TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°5»þ50Ê¬¤Ë¡¢ÂçÀã·ÙÊó¤ò´¨²Ï¹¾»Ô¡¢²ÏËÌÄ®¡¢À¾ÀîÄ®¡¢Ä«ÆüÄ®¡¢Âç¹¾Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂçÀã·ÙÊó¡Û»³·Á¸©¡¦´¨²Ï¹¾»Ô¡¢²ÏËÌÄ®¡¢À¾ÀîÄ®¡¢Ä«ÆüÄ®¡¢Âç¹¾Ä®¤ËÈ¯É½

»³·Á¸©¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇË½É÷Àã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¼»³¤Ç¤Ï¡¢29ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾±Æâ¤Ç¤Ï¡¢29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Äá²¬»Ô
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡6m

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¼òÅÄ»Ô
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡6m

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¿·¾±»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£´¨²Ï¹¾»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡45cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡35cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Ä¹°æ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£²ÏËÌÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡35cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£À¾ÀîÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡45cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡35cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Ä«ÆüÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡45cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡35cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Âç¹¾Ä®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡45cm
¡¦Ê¿ÃÏ
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡35cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¶â»³Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ºÇ¾åÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£½®·ÁÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¿¿¼¼ÀîÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÂçÂ¢Â¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ºúÀîÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¸ÍÂôÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾®¹ñÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÇòÂëÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÈÓË­Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾±ÆâÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Í·º´Ä®
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡À¾
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡29ÆüÄ«¤«¤é29ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡6m

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü