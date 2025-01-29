¹Åç¡¦ÌðÌî¡¡20Âå°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Âè1»ÒÃË»ù¤âÃÂÀ¸
¡¡¹Åç¡¦ÌðÌî¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï20Âå¤Î°ìÈÌ½÷À¤Ç¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°2ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ø¼é¤È¶¯¸ª¡¢¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤òÉð´ï¤Ë1·³¤ÇÂæÆ¬¤·¡¢ºòµ¨¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿Í··â¼ê¡£¿·¤¿¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤òÇØÉé¤¦º£µ¨¤Ï¡Ö2Ç¯ÌÜ¤¬Âç»ö¡£¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤ÆÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¼è¤·¡ÖËÜÊª¤Î¼éÈ÷¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²¿Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£