¹Åç¡¦¾®±à¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡DeNAÉüµ¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¡ÖÁ´Éô¤¬À¨¤¤¡×¤âÄÌ»»7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ
¡¡¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢DeNAÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎÂÐÀï¤Ç7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£Á´Éô¤¬À¨¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¾¾»³»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò25Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²°Æâ¤Ç¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¹çÎ®¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£µ¨¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤¬27Æü¤ËÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î³ÍÆÀ¡£20Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ë¡¢¾®±à¤ÏËÜµ¤¤È¤â¾éÃÌ¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ù¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤¬À¨¤¤¡£ºÇ°¤Ç¤¹¡£3Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¡ÊÅê¼ê¡Ë¤Î»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ°¤ä¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×
¡¡Á°²ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢5·î¤ÎÍèÆü½éÅÐÈÄ¤«¤é10¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¹äÏÓ¡£¹ÅçÀï¤ÏÅÐÈÄ4»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦12¤È¿ô»ú¤Î¾å¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¶ì¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤Ï°ìµó7ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿2ÀïÌÜ¤Î5·î16Æü°Ê³°¤ÏÄÀÌÛ¡£4ÀïÌÜ¤Î8·î3Æü¤Ë¤Ï±äÄ¹10²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¡¢1ÅÀ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤¡£Ãæ4¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤â¤¯¤ë¤·¡¢9²ó¤Þ¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¯¡ÊÅê¤²¤Æ¡Ë¤¯¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®±à¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Á°¤Ï4·î²¼½Ü¤«¤é7·î¾å½Ü¤Þ¤Ç2·³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÂÐÀï¤Ï7·î17Æü¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç149¥¥íÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤òÃæÁ°ÂÇ¡£ÄÌ»»7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦429¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇ¤Ã¤¿°õ¾Ý¡©¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¡Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¡Ë°õ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄ¡¢ÀîÃ¼¤é¤È´À¤òÎ®¤·¤¿°¦É²¡¦¾¾»³¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï25Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²ÝÂê¤Ëµó¤²¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤³¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¡£¥×¥é¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£Åê¼ê¡Ê¤Îµå¡Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç»î¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È¡×
¡¡ºò½©¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¤«¤±¤¿2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£2Ç¯Á°¤Î23Ç¯¤«¤é¿´µ»ÂÎ¤È¤â¿Ê²½¤·¤¿24ºÐ¡£¿·¤¿¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¹äÏÓ¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ë½Ö´Ö¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡¡¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¢ã»³Â¤¬¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é¹çÎ®¢ä
¡¡C¡Ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿»³Â¤¬¡¢¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é¹çÎ®¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥´¥íÊáµå¤äÂÇ·âÎý½¬¤ËÎå¤ß¡ÖÌî´Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£¿·½Õ¤ÏÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜ¤È²Æì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤È¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤Ï¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï1·³»ÏÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö2·î1Æü¤¬¾¡Éé¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏËèÇ¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£