ÃæÆü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÁýÀß¡¡2026Ç¯¤«¤é»ÈÍÑÍ½Äê
¡¡ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼êÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Æ¥é¥¹·¿¤Î´ÑµÒÀÊ¤òÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ÑµÒÁý¤Ë¤è¤ë¼ý±×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£³°Ìî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸«¹þ¤à¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë²þ½¤¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢26Ç¯¤«¤é¤Î»ÈÍÑ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÌîÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤â¤»¤ê½Ð¤¹·Á¤ÇµÒÀÊ¤ò¿·Àß¡£Î×¾ì´¶¤¬¤¢¤ëÀÊ¤òÀß¤±¡¢½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ï12µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤µå¾ì¤Î°ì¤Ä¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÁÀ¤¤¡¢Î©Ï²ÏÂµÁÁ°´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ³°Ìî¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÎÀßÃÖ¤òË¾¤àÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ä¥Õ¥ª¥¯¥É¡¼¥à¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¡¢19Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥°¡¼¥ó¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ±ÍÍ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬²þ½¤¤Ë¤è¤êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£