¡ÖAÂåÉ½¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¹Ô¤±¤ë¡×ÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬22ºÐ¤Ç²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆüËÜ¿ÍDF¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ÀèÆü¡¢²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Åß¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿´Øº¬Âçµ±¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÂè19Àá¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ËÅì½ãÌé¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿±¦SB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤ÏÀèÆü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ç¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡Ö22ºÐ¡©¼ã¤¤¤Ê¡£ËÍ¤¬¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â22¤Ê¤ó¤Ç¡£¤³¤³¤¬Èà¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡£¤³¤³¤«¤é£±¸Ä¡¢£²¸Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ËÅìÁª¼ê¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡Ë³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢AÂåÉ½¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î´Øº¬¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤È11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢ÆâÅÄ»á¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦SB¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£Ä©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÂè19Àá¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ËÅì½ãÌé¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿±¦SB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤ÏÀèÆü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ç¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö22ºÐ¡©¼ã¤¤¤Ê¡£ËÍ¤¬¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â22¤Ê¤ó¤Ç¡£¤³¤³¤¬Èà¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡£¤³¤³¤«¤é£±¸Ä¡¢£²¸Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ËÅìÁª¼ê¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡Ë³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢AÂåÉ½¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î´Øº¬¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤È11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢ÆâÅÄ»á¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦SB¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£Ä©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô