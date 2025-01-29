¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬°ì²ó¤ê¾å¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÈÇ»Ì©¥È¡¼¥¯¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬µÜºê¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤Î£²£¸Æü¡¢ÅÄÃæ¾¤ÈÇ»Ì©¤ÊÌîµåÃÌµÄ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó»ë»¡Ãæ¤Ë¼«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ÆÂÐÏÃ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é¤á¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë°ì²ó¤ê¾å¤ÎÀèÇÚ¤È£±£¶Ê¬´Ö¤Î»þ¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Ö¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤´¤¯Ê¹¤±¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅÄÃæ¾¤Î·Ð¸³¤äÉáÃÊ¤ÎÄ´À°Ë¡¡¢µð¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¡£¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·¹þ¤àÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤«¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤í¤Ã¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¸Í¶¿¤é¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ï¡Êºòµ¨¤Þ¤Ç¡Ë¿ûÌî¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÂçÀèÇÚ¤Ë¤âÊª¤ª¤¸¤»¤º¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌî¤«¤é¤âÍ·ÁÌµ·Á¤Îºâ»º¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¡¢³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¿Ê²½¤Î¤¿¤á¤Ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤è¤ê¤âÏÃ¤»¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Á°Æü¡Ê£²£·Æü¡Ë¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤âÅÄÃæ¾¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¡£Æ±¤¸ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤¿¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤âÎÏ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë