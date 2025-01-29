¥í¥Ã¥Æ¡¡¥É¥é6¡¦Î©¾¾¡¡Êá¼êºÆÄ©Àï¤Ç¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤â³èÍÑ¡¡ÀÐ³ÀÅç¤Ë¤Ï·×4¼ï¤Î¥ß¥Ã¥È¤È¥°¥é¥Ö¤ò»ý»²
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡¦Î©¾¾¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÏÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏµÈ°æ´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤ÇÊá¼êÎý½¬¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿2·î5Æü¤Ë26ºÐ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤±¡£¥±¥¬¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë»Ä¤ì¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï22Ç¯¤Þ¤ÇÀµÊá¼ê¡£ÃæÆü¤Ëºò½©¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÐ°Ë¤¬Æþ¼Ò¤·¡¢ÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë23Ç¯¤Ë°ìÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤ÇºÆ¤ÓÊá¼ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Î©ÀµÂç»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºäÅÄÀºÆóÏº´ÆÆÄ¤«¤é´ÖÀÜÅª¤Ë¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¹Í¤¨¡×¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡Ö1Ç¯À¸¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤½¤ì¤ò¥á¥â¤·¤Æ¡£4Ç¯´Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÌîÂ¼»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤â¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡ÖÊá¼ê¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤³¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç¤Ë¤Ï·×4¼ï¤Î¥ß¥Ã¥È¤È¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡£Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎý½¬¤â¤¢¤ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤Ø¡ÖÂç¹¥¤¤ÊµåÃÄ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÈè¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë