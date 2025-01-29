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¢££Ô£×£Ï£Ó£Ô <7352> ¡¡1,063±ß¡¡(+56±ß¡¢+5.6¡ó)
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¡¡Ç¤Å·Æ² <7974> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï1·î16Æü¤Ë¡ÖNintendo Switch 2¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Äー¡Ë¡×¤ò2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¥ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿Çä¤ê¤ÇÄ´À°¿§¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ³ä¤ì¤Î¿å½à¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜ°ÕÍß¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤ÏºÆ¤Ó¾åÃÍ»Ø¸þ¤ò¤ß¤»¤¿¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æâ³°¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤äAI´ØÏ¢³ô¤¬µÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥²ー¥à´ØÏ¢³ô¤ËÊª¿§ÂÐ¾Ý¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¥Ã¥Á´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÄ´À°¥ê¥¹¥¯¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÁª¹¥¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³28Æü¤Ï¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9684> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7832> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¢££Ç£å£î£ë£ù <9267> ¡¡3,260±ß¡¡(+145±ß¡¢+4.7¡ó)
¡¡£Ç£å£î£ë£ù¡¡£Ä£ò£õ£ç£Ó£ô£ï£ò£å£ó <9267> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£27Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿12·îÃæ´Ö´üÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â987²¯5800Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×45²¯9600Ëü±ß¡ÊÆ±4.8¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×32²¯6800Ëü±ß¡ÊÆ±5.8¡óÁý¡Ë¤ÈÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢EDLP¡Ê¥¨¥Ö¥ê¥Çー¡¦¥íー¥×¥é¥¤¥¹¡Ë¤Î¿»Æ©¤äÀ¸Á¯¿©ÉÊ¡¦ÆüÇÛÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¤¥êー¥Õー¥º¤¬½¸µÒ¤òÂ¥¤·¡¢´ûÂ¸Å¹µÒ¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3.3¡óÁý¤È·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¹âÆ¤ËÈ¼¤¦Å¹Æ¬Çä²Á¤Î¾å¾º¤Ç°ìÅÀÃ±²Á¤¬Æ±1.8¡ó¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯6·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â2020²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ9.3¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×100²¯±ß¡ÊÆ±10.9¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×70²¯±ß¡ÊÆ±10.7¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
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