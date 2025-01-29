³ÚÅ·¡¦½¡»³¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯2¼ï¡õ¥°¥é¥Ö3¼ï¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¡×
¡¡³ÚÅ·¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤¬ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó3½µ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¡£Ï¢Æü¼õ¤±¤¿ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö20Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø»Ä¤ê2¥«·î¡£Â¼ÎÓ¤é¤ÈÀµÍ··â¼ê¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¡¢ÄÞÀè¤Þ¤Ç¼ù»é¤¬¤«¤«¤ëÉéÃ´·Ú¸º¥¿¥¤¥×¤È¡¢·ÚÎÌ¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¤ÏÌó290¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï20¥°¥é¥à¤Û¤É¤À¤¬¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤È¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÁªÂò¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥°¥é¥Ö¤Ï3¼ïÎà¤ò¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ø»ý»²¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¤ÏÆ±´ü4Áª¼ê¤ÇÀçÂæÌ¾Êª¤Îµí¥¿¥ó¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢·òÆ®¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤³¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶³Ð¤ÇÂ¸µ¤Èº¸¼ê¤ÎÁêËÀ¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ³¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¦¡£¡¡¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë