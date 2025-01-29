µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡¥Á¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È¡×¸Í¶¿¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê½õ¸À¡õºäËÜ¤È²ñÏÃ¤â¡¡Á°Ìë¿©»ö²ñ
¡¡µð¿Í¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£²£¸Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÜºê»Ô¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤âµð¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ç»²²Ã¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¤ÏÌó£±£°Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¡È¥Þ¡¼·¯¸ú²Ì¡É¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¨¥¢¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿ÅÄÃæ¾¡£¹õ¤Î¥Á¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸áÁ°£¹»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ÄÊÌ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÈÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö²¿¤«¸ÀÍÕ¤Ï¸ò¤ï¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈºÆ¤ÓÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡££±Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡½ª»Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡£¡ÖºòÆü¡¢ÅþÃå¤·¤Æº£¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÈÁ´°÷¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁ°Æü¤Î¡È·èµ¯½¸²ñ¡É¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤¸¤á¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Ë¤ÏÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¸Í¶¿¤ÈÌó£±£°Ê¬´Ö¡¢ÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¡£¸Í¶¿¤ÏÉáÃÊ¤ÎÄ´À°Ë¡¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤¬¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¼ã¤¤Åê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁáÂ®¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¡£µð¿Í£±Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½éÆü¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÅÄÃæ¾¡£¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£