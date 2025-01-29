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120Hz RR
180Hz TSR
|²èÁÇÌ©ÅÙ
|460ppi
|450ppi
|394ppi
|394ppi
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|93.4¡ó
|93.8¡ó
|92.2¡ó
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|Gorilla Glass 7i
|Gorilla Glass 7i
|Dragontrail Star 2
|Dragontrail Star 2
|SoC
|Dimensity 8350
|Dimensity 8350
|Snapdragon 6 Gen 1
|Helio G100
|ÅÅÃÓÍÆÎÌ
|5600mAh
|5800mAh
|5800mAh
|5800mAh
|µÞÂ®½¼ÅÅ
|ºÇÂç65W
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|ºÇÂç45W
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|50MP¡Ê¹³Ñ¡Ë
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|50MP¡Ê¹³Ñ¡Ë
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|32MP¡Ê¹³Ñ¡Ë
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|IP69
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