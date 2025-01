新スマホ「OPPO Reno13 5G」や「OPPO Reno13 Pro 5G」、「OPPO Reno13 F 5G」などが登場!

OPPO Mobile Telecommunicationsは9日(現地時間)、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてコストパフォーマンスの高いミッドレンジからミッドハイレンジスマートフォン(スマホ)「OPPO Reno13 5G」および「OPPO Reno13 Pro 5G」、「OPPO Reno13 F 5G」、「OPPO Reno13 F」の4機種を発表しています。これらのOPPO Reno13シリーズはアジア太平洋地域の一部国・地域で最初に発売された後、徐々に他の市場にも展開される予定です。



OPPO Reno13 5Gのカラーバリエーション OPPO Reno13 5Gのカラーバリエーション



OPPO Reno13 Pro 5Gのカラーバリエーション OPPO Reno13 Pro 5Gのカラーバリエーション



OPPO Reno13 F 5Gのカラーバリエーション OPPO Reno13 F 5Gのカラーバリエーション



OPPO Reno13 Fのカラーバリエーション OPPO Reno13 Fのカラーバリエーション



OPPO Reno13 Pro 5Gのリアカメラ OPPO Reno13 Pro 5Gのリアカメラ



水中撮影機能に対応 水中撮影機能に対応

機種 OPPO Reno13 5G OPPO Reno13 Pro 5G OPPO Reno13 F 5G OPPO Reno13 F 大きさ 157.90×74.73×7.24mm

(Luminous Blueは7.29mm) 162.73×76.55×7.55mm 162.20×75.05×7.76mm

(Luminous Blueは7.82mm) 162.20×75.05×192mm 重さ 181g 195g 192g 192g 本体色 Plume White

Luminous Blue Graphite Grey

Plume Purple Graphite Grey

Plume Purple

Luminous Blue Graphite Grey

Skyline Blue

Plume Purple 画面 6.59インチ1256×2760ドット

Flexible AMOLED

10bitカラー

120Hz RR

240Hz TSR 6.83インチ1272×2800ドット

Flexible AMOLED

10bitカラー

120Hz RR

240Hz TSR 6.67インチ1080×2400ドット

Rigid AMOLED

8bitカラー

120Hz RR

180Hz TSR 6.67インチ1080×2400ドット

Rigid AMOLED

8bitカラー

120Hz RR

180Hz TSR 画素密度 460ppi 450ppi 394ppi 394ppi 画面占有率 93.4% 93.8% 92.2% 92.2% 強化ガラス Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Dragontrail Star 2 Dragontrail Star 2 SoC Dimensity 8350 Dimensity 8350 Snapdragon 6 Gen 1 Helio G100 電池容量 5600mAh 5800mAh 5800mAh 5800mAh 急速充電 最大65W 最大65W 最大45W 最大45W 背面カメラ 50MP(広角)

8MP(超広角)

2MP(モノクロ) 50MP(広角)

8MP(超広角)

50MP(望遠) 50MP(広角)

8MP(超広角)

2MP(マクロ) 50MP(広角)

8MP(超広角)

2MP(マクロ) 前面カメラ 50MP(広角) 50MP(広角) 32MP(広角) 32MP(広角) 防水・防塵 IP69 生体認証 顔、指紋(画面内)



モデルは内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージの違いによって複数あり、OPPO Reno13 5Gが8GB RAM+128GBストレージおよび8GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+512GBストレージ、OPPO Reno13 Pro 5Gが12GB RAM+256GBストレージおよび12GB RAM+512GBストレージ、OPPO Reno13 F 5Gが8GB RAM+128GBストレージおよび8GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+512GBストレージ、OPPO Reno13 Fが8GB RAM+128GBストレージおよび8GB RAM+256GBストレージとなります。価格はマレーシアではOPPO Reno13 5Gの12GB RAM+256GBストレージが2,299リンギット(約82,000円)、12GB RAM+512GBストレージが2,599リンギット(約92,000円)、OPPO Reno13 Pro 5Gの12GB RAM+512GBストレージが2,999リンギット(約106,000円)、OPPO Reno13 F 5Gの8GB RAM+128GBストレージが1,399リンギット(約50,000円)、12GB RAM+256GBストレージが1,499リンギット(約53,000円)、12GB RAM+512GBストレージが1,799リンギット(約64,000円)などとなっています。なお、現時点ではOPPO Reno13シリーズの日本での販売については明らかにされていませんが、これまでは「OPPO Reno」シリーズとして日本向けにカスタマイズされた独自の「OPPO Reno A」シリーズが投入されてきており、特に昨年発売された「OPPO Reno11 A」は海外向け「OPPO Reno11 F 5G]]」をベースにしていたこともあり、次期スタンダードスマホ「OPPO Reno13 A」(仮称)もこれらのOPPO Reno13シリーズがベースになっている可能性が高いと予想されます。OPPO Reno13シリーズはOPPOブランドにおけるコストパフォーマンスの高いミッドレンジからミッドハイレンジクラスのOPPO Renoシリーズの最新機種で、従来通りにフラッグシップ並みのAI機能と万能なパフォーマンスを幅広い人に提供し、パワフルなハードウェアと直感的なソフトウェアを洗練された耐久性のあるデザインと組み合わせて普段使いの人だけでなく、クリエイターやゲーマーなどのニーズにも応えるパフォーマンスとAI機能に妥協のない新しいスタンダードスマホとなっています。また新たにIP66およびIP68、IP69等級の防水・防塵に対応し、最大80°Cの高温な水しぶきから保護されるだけでなく、最大2mの深さの水中に30分間沈めても耐えることができ、周囲の世界を探索したり創造したりするまったく新しい方法を実現しており、歪みのないリアルなショットを実現する独立した色調整機能を備えた専用の水中モードと水中での操作を容易にする物理ボタンコントロールが搭載されているため、さ外部の防水ケースやアクセサリーを必要とせずに水中写真や水中動画の撮影機能に対応しました。さらに高度なワンタップ排水機構によって数秒以内に内部から水を排出して最適なパフォーマンスを維持でき、外観も蝶の雄大な羽からインスピレーションを得てテクノロジーとファッションの調和の取れた融合を表現した大胆な新しいデザインを特徴としており、シームレスなワンピースのガラス製バックカバーとによってエレガントで洗練された曲線と強化された耐久性が実現されているほか、航空宇宙グレードのアルミフレームはプラスチックフレームよりも200%も高い降伏強度を実現し、さらに20%向上した曲げ耐性、36%向上した落下耐性を提供し、両機種ともに軽量構造と強度の最適なバランスを実現しています。画面はOPPO Reno13 5Gが約6.59インチ1.5K(1256×2760ドット)Flexible AMOLED(有機EL)ディスプレイ、OPPO Reno13 Pro 5Gが約6.83インチ1.5K(1272×2800ドット)Flexible AMOLED(有機EL)ディスプレイ、OPPO Reno13 F 5GとOPPO Reno13 Fが約6.67インチFHD+(1080×2400ドット)Rigid AMOLED(有機EL)ディスプレイで、それぞれ最大120Hzリフレッシュレートや明るさ最大1200nits、100% DCI-P3、HDR10+、Amazon HDR、Netflix HDRに対応し、上部中央にパンチホールが配置され、タッチサンプリングレートはOPPO Reno13 5GとOPPO Reno13 Pro 5Gが最大240Hz、OPPO Reno13 F 5GとOPPO Reno13 Fが最大180Hzとなっています。またOPPO Reno13 5GとOPPO Reno13 Pro 5Gは10bitカラー(1億700万色表示)、OPPO Reno13 F 5GとOPPO Reno13 Fは8bitカラー(1670万色表示)で、画面を覆う強化ガラスはOPPO Reno13 5GとOPPO Reno13 Pro 5Gが「Gorilla Glass 7i」(Corning製)、OPPO Reno13 F 5GとOPPO Reno13 Fが「Dragontrail Star 2」(AGC製)となっており、パンチホール部分にはOPPO Reno13 5GとOPPO Reno13 Pro 5Gには約5000万画素CMOS/広角レンズ(F2.0、画角90°、5P)、OPPO Reno13 F 5GとOPPO Reno13 Fには約3200万画素CMOS/広角レンズ(F2.4、画角82°、5P)のフロントカメラが内蔵されています。リアカメラは以下の構成で、新機能「AI Motion」によって高度な生成AI技術を活用して静止画像を2Kに近い品質の鮮やかな3秒間の動画に変換し、星空や賑やかな通りなどの静止画像に生き生きとしたマイクロモーション効果やタイムラプスアニメーションを追加することで専門的な編集スキルを必要とせずにあらゆる写真をダイナミックなライブフォトに生まれ変わらせます。これらの機能に加えてAI Editorには通常のショットをプロ仕様の画像に変換する一連のツールが導入されています。<OPPO Reno13 5G>・約5000万画素CMOS/広角カメラ(F1.8、画角79°、5P、OIS)・約800万画素CMOS/超広角カメラ(F2.2、画角116°、5P)・約200万画素CMOS/モノクロカメラ(F2.4、画角89°、3P)<OPPO Reno13 Pro5G>・約5000万画素CMOS/広角カメラ(F1.8、画角84°、6P、OIS)・約800万画素CMOS/超広角カメラ(F2.2、画角116°、5P)・約5000万画素CMOS/望遠カメラ(F2.8、光学3.5倍、1G3P)<OPPO Reno13 F 5G、OPPO Reno13 F>・約5000万画素CMOS/広角カメラ(F1.8、画角78°、5P、OIS)・約800万画素CMOS/超広角カメラ(F2.2、画角112°、5P)・約200万画素CMOS/マクロカメラ(F2.4、画角89°)また超クリアで高解像度の画像と比類のないスムーズで安定した撮影体験を組み合わせてダイナミックな写真撮影を再定義する「AI Livephoto」にも対応しており、電子式手ぶれ補正(EIS)による安定化とダイナミックフレーム拡張技術を使ってフレームドロップを最小限に抑えながら画像の鮮明度を高めてこれまでで最もスムーズで信頼性の高いライブフォト体験を実現します。またメイクアップ効果やフィルターを含むAI対応のポスト編集およびクリエイティブ強化ツールの完全なスイートとPro XDRテクノロジーを組み合わせることで思い出を簡単にパーソナライズする自由がさらに広がります。性能面でもOPPO Reno13 5GとOPPO Reno13 Pro 5GにはMediaTek製チップセット(SoC)「Dimensity 8350」(オクタコアCPU「3.35GHz Arm Cortex-A715×1+3.2GHz Arm Cortex-A715×3+2.2GHz Arm Cortex-A510×4」、ヘキサコアGPU「Arm Mali-G615 MC6」)が搭載され、スムーズで高フレームレートのゲームプレイを実現する「Adaptive Frame Booster Technology」が搭載され、GPU駆動の中間フレーム生成を活用して「Mobile Legends: Bang Bang」や「PUBG Mobile」などのゲームのフレームレートを60fpsから120fpsに引き上げてネイティブの120fps設定と比較して大幅に消費電力を抑えながらバッテリー寿命を維持しながらより滑らかなビジュアルを実現します。また拡張されたベイパーチャンバー(VC)を備えたAIマルチ冷却システムによってさらに強化され、OPPO Reno13 Pro 5GではVC領域が前世代の2倍になり、温度を動的に管理して長時間のゲームセッションでも一貫したパフォーマンスを実現するインテリジェントアルゴリズムも追加されています。これにより、リソースを大量に消費するセッション中でもOPPO Reno13シリーズのゲームプレイはアップグレードされたゲームエンジン「AI HyperBoost」によってスムーズで遅延がなく、リソースをインテリジェントに割り当てフレームレートを安定させてスムーズなゲームプレイを保証してくれます。一方、OPPO Reno13 F 5GのSoCはQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform」、OPPO Reno13 FのSoCはMediaTek製「Helio G100」です。他にも最新のネットワークソリューションである「AI LinkBoost 2.0」も導入されており、信号受信を強化するために360°構成で戦略的に配置された11本のアンテナを備え、ネットワークの優先順位を動的に調整して混雑した環境でもユーザーの接続を維持し、前世代と比較してスタジアムでのビデオ共有速度は25%高速化したほか、混雑したショッピングモールでのビデオのバッファリングは24%減少しています。さらにOPPOのカスタムチップ「SignalBoost X1」を搭載しているため、壁の貫通性も向上してデッドゾーンを失くし、カバレッジを42.2%向上させて145mに、アップロード速度を143.1%向上させて20.55Mbpsにしました。これに加えてアップグレードされたAI LinkBoost 2.0には困難な場所でも強力な接続を確保するために最適な位置に配置する方法をガイドするWi-Fiポジショニング機能が含まれており、これらの新しい改良された技術を組み合わせることによってさらに多くの環境で中断することなく、よりスムーズなオンラインゲームやストリーミング、ファイル共有が可能になります。さらにより高速なゲームとネットワークパフォーマンスが認められ、OPPO Reno13 Pro 5GとOPPO Reno13 5GはTUV SUD Lag-Free Mobile Gaming RatingでS評価を獲得し、OPPO Reno13 シリーズ全体でもTUV Rheinland High Network-Performance 証明書を取得したとのこと。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「ColorOS 15」がプリインストールされており、異なるエコシステム間の互換性の障壁を取り除く大きな一歩を踏み出し、まったく新しいTap-to-Share機能によってNFC機能付きのiPhoneやiPad(iOS・iPadOS搭載製品)とのライブフォトの直接共有機能をサポートする最初のAndroid製品の1つとなり、InstagramやWhatsAppなどの人気SNSでのAI Livephotoの共有機能によって家族や友人、フォロワー間でコンテンツを共有することがこれまで以上に簡単になっています。

記事執筆:memn0ck

