¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤È½éÂÐÌÌ¡Ö¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æºßµþ£·¼Ò¤Ç¹½À®¡Ë¤¬À©Äê¤¹¤ë¡ÖÂè£¶£·²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Î³Æ¾Þ¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê£µ£±¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ÏºîÉÊ¾Þ¤È¤Î£²´§¤Ëµ±¤¡¢°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡¢£²£±Ç¯ÅÙ¤ÎÂè£¶£´²ó¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê£²£´¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯½é¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï£²·î£±£²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆñÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯ÅÙ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÊì¿Æ¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ°é¤Á¡¢£±£²ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Î¾Ò²ð¤ÇÂÎ¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌôÊª°ÍÂ¸¤Î½÷À¡¦°É¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤ÊÌò¤òÇ®±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°É¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ºÇ½é¤«¤é²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡À½ºî¤Î¼èºàÃÊ³¬¤«¤é²Ï¹ç¤â»²²Ã¤·¡¢±é¤¸¤ë¡Ö²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤È¤Ï¡×¡¢¡ÖÌôÊª°ÍÂ¸¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ë»×¤¤¤ò½Å¤Í¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÆþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë¡Öº£¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¡£Èà½÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ø¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ù¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÎÇ¯¡É¤À¤Ã¤¿¡£½Ð±é£Ã£Í¤Ç¤Ïº£²ó½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¡Ý¡×¤Ç¤Ï¾®Àô¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ô¤¬²Î¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¾®Àô¤µ¤ó¤Î²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£
¡ÚÂè£¶£·²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡¡¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ¡Û
ºîÉÊ¾Þ¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×
´ÆÆÄ¾Þ¡¡Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¡Ö³¤¤ÎÄÀÌÛ¡×¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ê¤É
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡¡Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡×
¿·¿Í¾Þ¡¡ÁáÀ¥·Æ¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡Ö¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡×