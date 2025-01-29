¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÍ¾ÇÈ¡×¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤É¤¦¤Ê¤ë¡¡£Ê¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤âàÈô¤Ó²Ðá¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¹ñÆâ£³´§¤Î°ì¤Ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤òÎãÇ¯ÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£³·î£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±¶É¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢£²£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÍý»ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï½êÍÑ¤Î¤¿¤á²ñ¸«¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤»¤º¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À²ñ¸«¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌä¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ÇÃæ·Ñ¶ÉÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É³ÎÇ§¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¼¹¹ÔÉô¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬Ë³¤·¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤À¤¬¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·èÄê¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£ºòÆü¡Ê£²£·Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤â¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¡£º£¸å¤ÏÂç²ñ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íí¤à¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤À¤±¤ËàºÇ°¤Î»öÂÖá¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£