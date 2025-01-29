µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÌÁÍ§¤Èµ×¡¹ºÆ²ñ¡Ö¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ª¡×¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤Ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îµ¤¸¯¤¤
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÜºê»ÔÆâ¤Ç¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤ò¸Ø¤ëÄ¶ÂçÊª±¦ÏÓ¤Î¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂç´¿·Þ¥à¡¼¥É¡£Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤¿Á°Æü£²£·Æü¤Î·èµ¯½¸²ñ¤ä¡¢¾®³ØÀ¸»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×£±·³¥á¥ó¥Ð¡¼£³£´Áª¼ê¡Ê³°¹ñ¿Í¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï£³£°Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤¬¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ëÅÄÃæ¾¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×ËÁÆ¬¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á°¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÌÁÍ§¤Î±Æ¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¡£ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Ø¤Îµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¾ì½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£±¿Í¤Î¡ÖÍ§¿Í¡×¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ì¤ÐÃÝÇÏ¤ÎÍ§¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÁ°Æü£²£·Æü¡¢£²¿Í¤Ï½É¼Ë¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËºäËÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¥Ò¥í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤ª¸ß¤¤¤Ë¤â¤¦°ì²óÀäÂÐ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Èë¤á¤¿»×¤¤¤ò¡¢·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊºäËÜÈÖ¡¦ÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë