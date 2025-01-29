¡Ú´ÆÆÄ¾Þ¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤ÎÆþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ö²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ·èÄê
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼èºà¤ÎÃÊ³¬¤«¤é°ì½ï¤Ë²ó¤ê¡¢¤¢¤ó¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤òÁ¡ºÙ¤Ë¤ä¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ä³Ú¿§¤Î¶¯¤¤±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«À¯¼£¤ÎÆâËë¥â¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£