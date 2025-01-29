»³ºêÎèÆà¡¡18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¡ÖÌµ¸Â¤ËÆ¯¤±¤ë¡×¡¡11ÂåÌÜ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤¬¡ÈÂç¿Í¡É¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î»³ºêÎèÆà¤¬¡¢28Æü¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤ÎÂç±ß»û¤ÇÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤Ç11ÂåÌÜ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢»³ºê¤ÏÀ²¤ì¤ÆÀ®¿Í¤·¡ÈÂç¿Í¡É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£ÎÐ¿§¤ÎÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¿§¤â¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤À¤·¡¢¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÃåÊª¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡18ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡¤Ç¸á¸å10»þ°Ê¹ß¤Î»Å»ö¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÍ½Äê¤¬²¡¤·¤Á¤ã¤¦»þ¤Ë¡ÈÎèÆà¤Ï10»þ¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È·Î¸Å¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¤½¤ÎÇû¤ê¤¬²ò¶Ø¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌµ¸Â¤ËÆ¯¤±¤ë¡£¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡³¨ÇÏ¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡Ö¾º¡×¤ÈµÆþ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÈÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾º¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¤äÉñÂæ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÈÉý¹¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£