ÁáÀ¥·Æ¡¢Æ´¤ì¿·³À·ë°á¤â¼è¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¡Ö·ë°á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ7»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¹½À®¡Ë¼çºÅ¤ÎÂè67²ó¡Ê24Ç¯ÅÙ¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï2·î12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
ÁáÀ¥·Æ¡Ê17¡Ë¤¬¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¡ÊÀ¥ÅÄ¤Ê¤Ä¤´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¡×¤È¿´¿ì¤¹¤ë¿·³À·ë°á¡Ê36¡Ë¤¬08Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤«¡¢¼«Ê¬»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£·ë°á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢¿·³À±é¤¸¤ë½ÇÊì¤Ç¾¯½÷¾®Àâ²È¤Î¹âÂåËêÀ¸¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢Æ±µï¤ò»Ï¤á¤ëÅÄµâÄ«¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤ËÂç¤¤¤¡¢¾®¤µ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢·ë°á¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤ÇÁ´¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·³À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢±é¤¸¤ëÌò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤ÎÌò¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤À¡¢¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£²¿¤è¤ê¡Ö·Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡Ö»Ù¤¨¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×¡ÊÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼¤Ë½éÄ©Àï¡£¼ç±é¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê28¡Ë¤¬±é¤¸¤¿·¯Åç¤Û¤Î¤«¤¬¡¢Î×»þ¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦»°±ºÆ·Ìò¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥ª¡¼¥á¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÌ¾ºî¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Û¥é¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÖÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤È¥·¡¼¥ó¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤¿¡£CG¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤â½é¤á¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤¤É÷·Ê¤òÁÛÁü¤·¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯1¥«¥Ã¥È¤´¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£»î¼Ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢18Ç¯¤Ë¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·³À¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ´¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¡£Â©¤ÎÄ¹¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£º£¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢·ë°á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¿·¿Í¾Þ¤Ï1²ó¤·¤«¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¿Í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û