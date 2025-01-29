¡Ú3500±ß¤Î²ñ·×¡Û¤ËÀé±ß»¥1Ëç¤Î¤ß¤ò½Ð¤¹µÒ¡£Ä¾¸å¡¢Å¹°÷¤¬¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ë¤È¡¢µÒ¤Ï¡É¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡É¾Ð¤¤¤À¤·¡Ä¢ªÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
»ä¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñÀ¸³è¤ò±Ä¤à¾å¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂ¾¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¡Û
ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ê¤¼È¯À¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ½è¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¸í²ò¤ò²ò¾Ã¡Û
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯Áê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÌÌ¤Ç¿¿Ùõ¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¡¢¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌµÍý¤ä¤êÃÍÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¡Û
¡Ö3500±ß¤Î²ñ·×¤Ë¡¢Àé±ß»¥1Ëç¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ëµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¡Ø²¶¤Ï¤³¤³¤Î½÷¾¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
»ä¤ÏÊò¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Â¾¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¾ï¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð´ÉÍý¤È¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¾å¼ê¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¡Û
ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ê¤¼È¯À¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ½è¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯Áê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÌÌ¤Ç¿¿Ùõ¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¡¢¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌµÍý¤ä¤êÃÍÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¡Û
¡Ö3500±ß¤Î²ñ·×¤Ë¡¢Àé±ß»¥1Ëç¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ëµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¡Ø²¶¤Ï¤³¤³¤Î½÷¾¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
»ä¤ÏÊò¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
Â¾¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¾ï¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð´ÉÍý¤È¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¾å¼ê¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë