¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÈó¹çË¡¤Ê»ØÆ³¼Ô¡¡¸¢¸Â¤òµÄ²ñ¤Ë¡×¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬»ýÏÀ¼çÄ¥
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¸¢¸Â¤òµÄ²ñ¤Ë°Ü¾ù¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ü¸·ÎáÃæ¤òÍýÍ³¤ËÂçÅýÎÎÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÈó¹çË¡¤Ê»ØÆ³¼Ô¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á2022Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¶Ø¤¸¤ëÀ¯Îá¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¡Öº£¡¢¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬µÄ²ñ¤ËÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ò°Ñ¾ù¤·¡¢µÄ²ñ¤¬À¯Îá¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ü¸·ÎáÃæ¤òÍýÍ³¤ËÂçÅýÎÎÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÈó¹çË¡¤Ê»ØÆ³¼Ô¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á2022Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¶Ø¤¸¤ëÀ¯Îá¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¡Öº£¡¢¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬µÄ²ñ¤ËÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ò°Ñ¾ù¤·¡¢µÄ²ñ¤¬À¯Îá¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£