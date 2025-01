◆山田涼介“菊池風磨構文”披露

【モデルプレス=2025/01/29】俳優・歌手の中山優馬が2025年1月28日、神奈川県民ホールにて「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」を開催。MCで、timelesz・佐藤勝利と松島聡が見学に来ていることが話題となった。<※一部ネタバレあり>ゲストコーナーでは、Hey! Say! JUMP・山田涼介と知念侑李がサプライズ登場し、3人のユニット「NYC」で楽曲を披露。2013年頃からNYCの活動は途切れていただけに会場は歓喜の渦に包まれていた。その後、3人でのトークで、中山は「今日はtimeleszの佐藤勝利と松島くんが来てくれている」と事務所の後輩である佐藤と松島が見学に来ていることを明かし、2人が席を立って礼する様子がモニターに映された。

◆バックのジュニアも“菊池風磨構文”

◆中山優馬、独立前ファイナルツアー

すると山田が「あの1番うるさいやついないの?今日」と不在だった菊池風磨に言及し、松島が「仕事で…ごめんなさい!」と代わりに謝罪。すかさず山田が「仕事か。いないようじゃ無理か。あいつはね、居てくれないと」と“菊池風磨構文”で反応した上「ありがとうね!俺らのライブに来てくれて」「今日楽しんでいってな」とボケて笑いを誘うと、中山は「いやいや違うねん」「なんでちょっと関西弁やねん」とツッコんでいた。さらに、その後に中山のソロパフォーマンスに戻る前には、バックを務めたBoys beの北村仁太郎が中山のジャケット2着を持ってきながら「そこら辺で落ちてたんですけど、あなたが落としたのはこの銀のジャケットですか?それともこのデニムのジャケットですか?」とイソップ物語「金の斧銀の斧」風に聞く場面が。中山が「僕が落としたのはそのデニムのジャケットです」とジャケットを受け取ろうとすると、北村は「嘘をついているようじゃあ無理かー。ジャケットはね自分のやつ着ないと」と“菊池風磨構文”で返答し、中山は「俺のジャケットや!」と笑いながら訴えていた。1月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山。同事務所に18年間在籍してきた中山の独立前ファイナルとなる同ツアーは、大阪・森ノ宮ピロティホール(1月12〜13日)、神奈川県民ホール(1月28〜29日)を経て、1月31日に大阪・グランキューブ大阪 メインホールでフィナーレを迎える。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】