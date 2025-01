【モデルプレス=2025/01/29】中山優馬が2025年1月28日、神奈川県民ホールにて開催した「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」に、サプライズゲストとしてHey! Say! JUMP・山田涼介と知念侑李が登場。3人のユニット「NYC」で「NHK紅白歌合戦」に初出場した時の思い出を振り返った。<※一部ネタバレあり>

◆中山優馬・山田涼介・知念侑李、NYC「紅白」初出場裏話

◆中山優馬、独立前ファイナルツアー

中山、山田、知念は「NYC boys」としてリリースした『NYC』、「NYC」としてリリースした『よく遊びよく学べ』を披露。「NYC」は2009年夏からの期間限定ユニット、そして2010年4月に『勇気100%』でデビューを果たしたが、2013年頃からNYCの活動は途切れていたため、3人とも慣れない3人でのステージへの緊張感を抱えている様子だった。すると知念が「緊張したみたいな話で今思い出したんですけど『紅白』初めての出場の時にさ、顔合わせというか、初出場の方って。代表者誰か1人ご挨拶お願いしますみたいな」と2009年大みそかに初出場した「紅白」の会見を回顧。「皆やっぱり緊張するから代表者として喋りたくないわけですよ。皆で押し付け合って。『優馬がNYCのNで1番だからお願い』とか『表記1人だけYがでかかったから山田』とか」と緊張する代表者挨拶を3人ともやりたくなかったと裏話を明かしていた。また、当時の衣装について「今の時代だったらもしかしたら制御できるかもしれないんだけど、俺らこの辺で踊りながら歌いながらパチッと押してたんだよな。このタイミング間違うとめちゃめちゃ怒られて」と衣装が光る部分をタイミングを間違わないよう手動で押していたと話した山田に、2人が懐かしそうに頷く場面も。さらに『勇気100%』とタイトルが書かれたTシャツにタイトなデニムといった衣装を着ていたことも明かし「ピッチピチのジーパン履いて『ミュージックステーション』に出る。あんな斬新な衣装はないよ」と訴え、ファンを笑わせていた。2025年1月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山。同事務所に18年間在籍してきた中山の独立前ファイナルとなる同ツアーは、大阪・森ノ宮ピロティホール(1月12〜13日)、神奈川県民ホール(1月28〜29日)を経て、1月31日に大阪・グランキューブ大阪 メインホールでフィナーレを迎える。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】